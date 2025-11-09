قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

وقت إضافي.. ماذا يحدث حال تعادل الأهلي والزمالك في السوبر المصري؟

مباراة الأهلي والزمالك
مباراة الأهلي والزمالك
يسري غازي

يخوض مساء اليوم الأحد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مباراة نهائي كأس السوبر المصري أمام الزمالك، بعد الفوز على حساب نادي سيراميكا كليوباترا في نصف نهائي البطولة، بينما فاز الزمالك على حساب بيراميدز.

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع نظيره نادي الزمالك في نهائي السوبر المصري على ملعب آل نهيان مساء اليوم الأحد .


موعد مباراة الأهلي والزمالك بـ السوبر


من المقرر أن تقام مباراة الأهلي ضد الزمالك في نهائي السوبر المصري في تمام الخامسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة والسابعة والنصف بتوقيت الإمارات مساء على ستاد آل نهيان.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في نهائي السوبر

تنقل 3 قنوات فضائية مباراة نهائي كأس السوبر المصري بين النادي الأهلي والغريم التقليدي نادي الزمالك مساء اليوم الأحد وهي:  ON Time Sports 1 ، قناة أبوظبي الرياضية 1 ، قناة دبي الرياضية.

معلقي نهائي السوبر المصري

تشهد مباراة نهائي كأس السوبر المصري بين الزمالك والأهلي المقرر إقامتها في الخامسة والنصف اليوم الأحد تعليق بصوت 3 خبراء في التعليق من نوعية السوبر وهم:

قناة أون سبورت - بلال علام
قناة أبوظبي الرياضية - الاماراتي عامر عبدالله 
قناة دبي الرياضية - التونسي رؤوف خليف


وقت إضافي في السوبر

وفقا للائحة بطولة كأس السوبر المصري فإنه حال انتهاء الوقت الأصلي لمباراة الأهلي والزمالك بالتعادل بأي نتيجة سوف يتم اللجوء إلى الوقت الإضافي لحسم نتيجة اللقاء بفوز أحد الفريقين.

وبحسب لائحة كأس السوبر المصري فإنه في حال انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل بأي نتيجة فى مباراة الأهلي والزمالك سوف يتم الإحتكام إلي ركلات الترجيح لحسم الفريق الفائز بلقب البطولة.

سيناريو ركلات الجزاء لـ الزمالك بـ السوبر

يسعي أحمد عبدالرؤوف المدير الفني لـ فريق الكرة الأول بنادي الزمالك إلي تخطي الغريم التقليدي النادي الأهلي فى نهائي بطولة كاس السوبر المصري.

ويدرس أحمد عبدالرؤوف المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك اللجوء إلي خطة فر نهائي كأس السوبر المصري تعتمد على التنظيم الدفاعي مع اللجوء إلي سلاح المرتدات وإيقاف خطورة الأطراف لدي المارد الأحمر.

كما يدرس أحمد عبدالرؤوف مدرب نادي الزمالك المؤقت أمام النادي الأهلي فى المباراة النهائية إلي تكرار نفس سيناريو مباراة بيراميدز في نصف نهائي كأس السوبر المصري والوصول إلي ركلات الجزاء.

خطة الصدمة لـ الأهلي فى السوبر


رفع الدانماركي ييس توروب المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي راية التحدي قبل ساعات من مباراة الزمالك فى نهائي كأس السوبر المصري.

ويسعي الدانماركي ييس توروب مدرب النادي الأهلي إلي إقتناص أول لقب منذ التعاقد معه وتقديم نجوم المارد الأحمر مردود قوي أمام الغريم التقليدي نادي الزمالك.

ويعول الدانماركي ييس توروب علي جاهزية المهاجم السلوفيني جراديشار فضلا عن سلاح الأطراف وثنائي الوسط مروان عطية والمالي إليو ديانج ومحمد هاني في الجبهة اليمني وأحمد نبيل كوكا في الجبهة اليسري.

ويأمل الدانماركي ييس توروب مدرب النادي الأهلي فى تفعيل خطة الصدمة أمام نادي الزمالك وتسجيل هدف مبكر يربك حسابات أحمد عبدالرؤوف المدرب المؤقت واللعب على وتر النواحي النفسية واهتزاز ثقة نجوم الزمالك على مدار مجريات اللقاء.

السوبر الزمالك الأهلي توروب أحمد عبد الرؤوف

