قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قبل نهائي السوبر المصري.. نبأ صادم من شوبير لجماهير الأهلي والزمالك
الكويت تصدر قرارا بمنع محال الذهب من التعاملات النقدية
الاستلام خلال ساعة واحدة .. «تصاربح العمل» تقدّم خدمة الـ vip | صور
بيراميدز وسيراميكا في مواجهة متكافئة.. ناقد: لقاء خارج التوقعات
القنوات الناقلة لقمة الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر المصري
رئيس الوزراء يعطي إشارة بدء التشغيل التجريبي للقطار الكهربائي السريع
توعية وتواصل.. كل ما تريد معرفته عن لجان انتخابات مجلس النواب
الليثي وعمر كمال.. مفاجآت في حفل نهائى السوبر بين الأهلي والزمالك
تراجع محدود للذهب محليًا مع استقرار عالمي وسط ترقب الأسواق
الجارديان تكشف سجنًا إسرائيليًا تحت الأرض بلا محاكمة ولا ضوء
نهائي كأس السوبر المصري.. موعد تحرك الأهلي إلى ملعب مباراة الزمالك
زلزال بقوة 5.6 ريختر يهز البحر قبالة سواحل اليابان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ثعلب الزمالك قص الشريط.. عبدالله السعيد يتصدر قائمة هدافي السوبر المصري

نادي الزمالك
نادي الزمالك
يسري غازي

يخوض مساء اليوم الأحد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مباراة نهائي كأس السوبر المصري أمام الزمالك، بعد الفوز على حساب نادي سيراميكا كليوباترا في نصف نهائي البطولة، بينما فاز الزمالك على حساب بيراميدز.

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع نظيره نادي الزمالك في نهائي السوبر المصري على ملعب آل نهيان يوم غد الأحد .

موعد مباراة الأهلي والزمالك بـ السوبر


من المقرر أن تقام مباراة الأهلي ضد الزمالك في نهائي السوبر المصري في تمام الخامسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة والسابعة والنصف بتوقيت الإمارات مساء على ستاد آل نهيان.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في نهائي السوبر

تنقل 3 قنوات فضائية مباراة نهائي كأس السوبر المصري بين النادي الأهلي والغريم التقليدي نادي الزمالك مساء غد الأحد وهي:  ON Time Sports 1 ، قناة أبوظبي الرياضية 1 ، قناة دبي الرياضية.

معلقي نهائي السوبر المصري

تشهد مباراة نهائي كأس السوبر المصري بين الزمالك والأهلي المقرر إقامتها في الخامسة والنصف اليوم الأحد تعليق بصوت 6 خبراء في التعليق من نوعية السوبر وهم:

قناة أون سبورت - بلال علام
قناة أبوظبي الرياضية - الاماراتي عامر عبدالله 
قناة دبي الرياضية - التونسي رؤوف خليف

قائمة هدافي كأس السوبر المصري

افتتح نجم الزمالك السابق حازم إمام الملقب بالثعلب الصغير سجل الأهداف في بطولة كأس السوبر المصري بتسجيله الهدف الأول في الدقيقة 20 في مرمى غزل المحلة خلال النهائي الافتتاحي للبطولة.

أما آخر  أهداف بطولة كأس السوبر المصري سجله مهاجم بيراميدز مروان حمدي في الدقيقة 85 من مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في النسخة الـ22.


وشهدت البطولة تسجيل 41 لاعبًا في سجل هدافي السوبر، بينهم 9 لاعبين سجل كل منهم هدفين من أبرزهم:

الأهلي: جونيور أجايي وكريم فؤاد وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر.

الزمالك: مدحت عبدالهادي ومحمود علاء.

المقاولون العرب: تامر عادل.

ونجح محمود عبد المنعم كهربا في تسجيل أهدافًا بقميص فريقين مختلفين حيث أحرز مع الزمالك في مرمى الأهلي بالنسخة الثالثة عشرة.

وسجل كهربا مع الأهلي في مرمى مودرن سبورت بنهائي النسخة قبل الماضية.

فيما نجح 10 لاعبين أجانب في تسجيل أسمائهم ضمن هدافي السوبر المصري وهم:

الأهلي: جونيور أجايي ووليد أزارو وبرونو سافيو وعلي معلول وأنتوني موديست.

سيراميكا: أحمد قندوسي وفخري لاكاي وأحمد بلحاج.

الزمالك: سيف الدين الجزيري.

الغاني جاستس آرثر سجل هدفًا بالخطأ لمصلحة الأهلي في نصف نهائي النسخة 21.

تصدر عبد الله السعيد نجم نادي الزمالك الحالي قائمة الهدافين التاريخيين لبطولة السوبر المصري بثلاثة أهداف:

هدف ضد إنبي عام 2012.

هدفين من ركلات جزاء لصالح الأهلي أمام الزمالك في نهائي 2015.

السوبر الزمالك الأهلي عبدالله السعيد حازم إمام كهربا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جمال شعبان

الإثارة العارمة.. جمال شعبان يكشف عن سبب وفاة عروس ليلة زفافها

تحرك عاجل من أسرة ضحايا حادث سيارة المطرب إسماعيل الليثي

تحرك عاجل من أسر ضحايا حادث إسماعيل الليثي ضد سائق سيارة الفنان

الزمالك

إصابة مفاجئة تضرب دفاع الزمالك‎ قبل مواجهة الأهلي بنهائي السوبر

وفاة عروس ليلة زفافها

ملحقتش تفرح .. وفاة عروس بعد زفافها بساعات تثير الحزن على السوشيال ميديا

مرض منى عراقي

مرض مناعي خطير .. منى عراقي تكسر الصمت: الأطباء قالوا لي ملوش علاج |فيديوجراف

مركبات التوك توك

القاهرة تحظر التوك توك .. 5 ملايين مركبة خارج السيطرة وإجراءات عاجلة لوقف الفوضى

مزاد سيارات

ملاكي وبيك ‏وتكاتك .. مزاد سيارات جديد تابع لوزارة المالية ‏| اعرف الموعد

سعر الدولار

أقل سعر دولار في البنوك اليوم 9-11-2025

ترشيحاتنا

مسبار فضائي

رصد تاريخي قرب المريخ.. توثيق مرور المذنب البينجمي النادر .. ما علاقته بالنظام الشمسي؟

منتخب مصر

الكشف عن تفاصيل مباريات مصر في بطولة العين الودية.. متى يلعب الفراعنة؟

ديفيد مورينو

مشكلة في النمو تحرم برشلونة من أحد أبرز جواهر لا ماسيا .. ما القصة ؟

بالصور

إسراء عبد الفتاح وحمدى المرغني في رحلة نيلية| شاهد

إسراء عبد الفتاح و حمدى المرغنى فى رحلة نيلية
إسراء عبد الفتاح و حمدى المرغنى فى رحلة نيلية
إسراء عبد الفتاح و حمدى المرغنى فى رحلة نيلية

طريقة عمل مشروب المغات بكل سهولة

طريقة عمل مشروب المغات بكل سهولة
طريقة عمل مشروب المغات بكل سهولة
طريقة عمل مشروب المغات بكل سهولة

للسيدات.. كيف تخففين من متاعب ما قبل الحيض(PMS) ؟

للسيدات.. كيف تخففين من متاعب ما قبل الحيض(PMS) ؟
للسيدات.. كيف تخففين من متاعب ما قبل الحيض(PMS) ؟
للسيدات.. كيف تخففين من متاعب ما قبل الحيض(PMS) ؟

صبا مبارك تثير الجدل ببدلة كلاسيك مكشوفة الظهر

صبا مبارك تثير الجدل ببدلة كلاسيك
صبا مبارك تثير الجدل ببدلة كلاسيك
صبا مبارك تثير الجدل ببدلة كلاسيك

فيديو

إليسا

مش قادرة تقوم.. إليسا تقلق جمهورها بموقف مفاجئ في حفل الإمارات

هيفاء وهبي

بعد تهجم معجب عليها.. هيفاء وهبي تداعب الأطفال في حفلها

مرض منى عراقي

مرض مناعي خطير .. منى عراقي تكسر الصمت: الأطباء قالوا لي ملوش علاج |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا .. نصنع الفرق

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: حلاوة البدايات ومرارة الاستمرار... لماذا يفقد الحب مذاقه؟

د.آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: الإنترنت الأسود.. الوجه الخفي لعصر المعلومات

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الموسوعة العربية الشاملة.. حكاية الشارقة والأمن المعرفي

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: زهران ممداني يعلن سقوط الحلم الأميركي القديم ؟

المزيد