ثعلب الزمالك قص الشريط.. عبدالله السعيد يتصدر قائمة هدافي السوبر المصري

يخوض مساء اليوم الأحد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مباراة نهائي كأس السوبر المصري أمام الزمالك، بعد الفوز على حساب نادي سيراميكا كليوباترا في نصف نهائي البطولة، بينما فاز الزمالك على حساب بيراميدز.

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع نظيره نادي الزمالك في نهائي السوبر المصري على ملعب آل نهيان يوم غد الأحد .

موعد مباراة الأهلي والزمالك بـ السوبر



من المقرر أن تقام مباراة الأهلي ضد الزمالك في نهائي السوبر المصري في تمام الخامسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة والسابعة والنصف بتوقيت الإمارات مساء على ستاد آل نهيان.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في نهائي السوبر

تنقل 3 قنوات فضائية مباراة نهائي كأس السوبر المصري بين النادي الأهلي والغريم التقليدي نادي الزمالك مساء غد الأحد وهي: ON Time Sports 1 ، قناة أبوظبي الرياضية 1 ، قناة دبي الرياضية.

معلقي نهائي السوبر المصري

تشهد مباراة نهائي كأس السوبر المصري بين الزمالك والأهلي المقرر إقامتها في الخامسة والنصف اليوم الأحد تعليق بصوت 6 خبراء في التعليق من نوعية السوبر وهم:

قناة أون سبورت - بلال علام

قناة أبوظبي الرياضية - الاماراتي عامر عبدالله

قناة دبي الرياضية - التونسي رؤوف خليف

قائمة هدافي كأس السوبر المصري

افتتح نجم الزمالك السابق حازم إمام الملقب بالثعلب الصغير سجل الأهداف في بطولة كأس السوبر المصري بتسجيله الهدف الأول في الدقيقة 20 في مرمى غزل المحلة خلال النهائي الافتتاحي للبطولة.

أما آخر أهداف بطولة كأس السوبر المصري سجله مهاجم بيراميدز مروان حمدي في الدقيقة 85 من مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في النسخة الـ22.



وشهدت البطولة تسجيل 41 لاعبًا في سجل هدافي السوبر، بينهم 9 لاعبين سجل كل منهم هدفين من أبرزهم:

الأهلي: جونيور أجايي وكريم فؤاد وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر.

الزمالك: مدحت عبدالهادي ومحمود علاء.

المقاولون العرب: تامر عادل.

ونجح محمود عبد المنعم كهربا في تسجيل أهدافًا بقميص فريقين مختلفين حيث أحرز مع الزمالك في مرمى الأهلي بالنسخة الثالثة عشرة.

وسجل كهربا مع الأهلي في مرمى مودرن سبورت بنهائي النسخة قبل الماضية.

فيما نجح 10 لاعبين أجانب في تسجيل أسمائهم ضمن هدافي السوبر المصري وهم:

الأهلي: جونيور أجايي ووليد أزارو وبرونو سافيو وعلي معلول وأنتوني موديست.

سيراميكا: أحمد قندوسي وفخري لاكاي وأحمد بلحاج.

الزمالك: سيف الدين الجزيري.

الغاني جاستس آرثر سجل هدفًا بالخطأ لمصلحة الأهلي في نصف نهائي النسخة 21.

تصدر عبد الله السعيد نجم نادي الزمالك الحالي قائمة الهدافين التاريخيين لبطولة السوبر المصري بثلاثة أهداف:

هدف ضد إنبي عام 2012.

هدفين من ركلات جزاء لصالح الأهلي أمام الزمالك في نهائي 2015.