شوبير: غياب ثنائي الأهلي والزمالك قبل ساعات من نهائي السوبر المصري

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن غياب ثنائي الأهلي والزمالك قبل ساعات من القمة المرتقبة بين الفريقين في نهائي السوبر المصري 2025 بالإمارات.

وقال شوبير في تصريحات إذاعية إن إمام عاشور شارك بشكل كامل في تدريبات الأهلي الجماعية، لكنه لن يكون قادرًا على المشاركة أمام الزمالك بسبب عدم الجاهزية البدنية، مؤكدًا أن الجهاز الفني لن يغامر باللاعب بعد تعافيه مؤخرًا من فيروس A.

وأضاف شوبير أن البرازيلي خوان بيزيرا لن يشارك مع الزمالك في النهائي، إذ لم يتعافَ بعد من إصابة العضلة الخلفية، رغم الأخبار المتداولة حول جاهزيته أو مطالبته بالمشاركة في المباراة.

وعلى الجانب الآخر، شدد شوبير على جاهزية محمد شريف مهاجم الأهلي لمواجهة الزمالك، مشيرًا إلى قدرته على صناعة الفارق، لافتًا إلى أنه يمتاز بـ«كعبه العالي» على الفريق الأبيض وساهم في صناعة هدف لحسين الشحات في آخر مباراة جمعت القطبين.