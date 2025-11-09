عمرو الحديدي: الأهلي يفتقد لتواجد إمام عاشور.. و«القمة» تكتب دائمًا شهادة ميلاد العديد من النجوم

تحدّث عمرو الحديدي لاعب النادي الأهلي السابق، عن تأهل المارد الأحمر إلى مواجهة الزمالك في نهائي بطولة كأس السوبر المصري.

وقال عمرو الحديدي في تصريحات عبر برنامج ستاد المحور: "مباريات الأهلي والزمالك تكتب شهادة ميلاد العديد من النجوم".

وأضاف: "الجماهير منحت الأهلي والزمالك القوة في نصف نهائي السوبر".

وأردف:"الأداء الفردي للاعبي الأهلي هو سبب الفوز أمام سيراميكا والفريق يفتقد للعب الجماعي، الأهلي يفتقد لتواجد إمام عاشور في السوبر المصري".

واختتم حديثه قائلًا: "عبدالرؤوف كان مجهز نفسه لقيادة الزمالك وهذا جعله يندمج بشكل سريع مع الفريق".