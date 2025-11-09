مضروب في وشه وممنوع بدوري روشن.. 9 معلومات عن حكم نهائي السوبر

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مباراة نهائي كأس السوبر المصري أمام الزمالك، بعد الفوز على حساب نادي سيراميكا كليوباترا في نصف نهائي البطولة، بينما فاز الزمالك على حساب بيراميدز.

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع نظيره نادي الزمالك في نهائي السوبر المصري على ملعب آل نهيان مساء اليوم الأحد.

موعد مباراة الأهلي والزمالك بـ السوبر



من المقرر أن تقام مباراة الأهلي ضد الزمالك في نهائي السوبر المصري في تمام الخامسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة والسابعة والنصف بتوقيت الإمارات مساء على ستاد آل نهيان.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في نهائي السوبر

تنقل 3 قنوات فضائية مباراة نهائي كأس السوبر المصري بين النادي الأهلي والغريم التقليدي نادي الزمالك مساء اليوم الأحد وهي: ON Time Sports 1 ، قناة أبوظبي الرياضية 1 ، قناة دبي الرياضية.

معلومات عن حكم نهائي السوبر بين الزمالك والأهلي

1- خليل أوموت حكم تركي دولي من مواليد 1986 في مدينة إزمير

2- انضم لقائمة حكام فيفا عام 2017، ويُعد من أبرز حكام الدوري التركي في السنوات الأخيرة.



3- شهرته زادت بعد واقعة مثيرة سنة 2023 حينما تعرض لاعتداء عنيف داخل الملعب من رئيس نادي أنقرة جوجو عقب مباراة فريقه أمام ريزة سبور، بسبب اعتراضهم على قراراته التحكيمية



4- الاعتداء سبب له إصابة في الوجه ونُقل للمستشفى، وتسببت الحادثة في إيقاف الدوري التركي بالكامل لفترة



5- الحكم واجه بعدها انتقادات في بعض المباريات بسبب أسلوبه الصارم وكثرة استخدام البطاقات



6- من حكام الصف الأول في أوروبا



7- سبق وأدار مباراة الأهلي والعين الاماراتي والتي انتهت بفوز الأهلي 3-0 في كأس القارات



8- ممنوع من التحكيم في الدوري السعودي بسبب قراراته الجدلية



9- تصاحبه انتقادات دائمة في الدوري التركي

تشكيل الزمالك المتوقع أمام الأهلي في نهائي السوبر



استقر الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك على ملامح التشكيل الأساسي المتوقع أمام نظيره فريق الأهلي والذي جاء على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: أحمد فتوح – محمود حمدي الونش – محمد إسماعيل – عمر جابر.

خط الوسط: محمد شحاتة – عبد الله السعيد – محمود بنتايج – ناصر ماهر.

خط الهجوم: شيكو بانزا – سيف الدين الجزيري.

التشكيل المتوقع لـ الأهلي بـ السوبر

استقر الدانماركي ييس توروب المدير الفني للنادي الأهلي على ملامح تشكيل المتوقع الذي سيخوض به المباراة المرتقبة أمام الغريم التقليدي نادي الزمالك والذي جاء على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني – ياسر إبراهيم – ياسين مرعي – أحمد نبيل كوكا.

خط الوسط: مروان عطية – أليو ديانج – محمد بن رمضان (طاهر محمد طاهر).

خط الهجوم: أحمد مصطفى زيزو – محمود حسن تريزيجيه – أشرف بن شرقي.