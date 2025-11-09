قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الكويت تصدر قرارا بمنع محال الذهب من التعاملات النقدية
الاستلام خلال ساعة واحدة .. «تصاربح العمل» تقدّم خدمة الـ vip | صور
بيراميدز وسيراميكا في مواجهة متكافئة.. ناقد: لقاء خارج التوقعات
القنوات الناقلة لقمة الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر المصري
رئيس الوزراء يعطي إشارة بدء التشغيل التجريبي للقطار الكهربائي السريع
توعية وتواصل.. كل ما تريد معرفته عن لجان انتخابات مجلس النواب
الليثي وعمر كمال.. مفاجآت في حفل نهائى السوبر بين الأهلي والزمالك
تراجع محدود للذهب محليًا مع استقرار عالمي وسط ترقب الأسواق
الجارديان تكشف سجنًا إسرائيليًا تحت الأرض بلا محاكمة ولا ضوء
نهائي كأس السوبر المصري.. موعد تحرك الأهلي إلى ملعب مباراة الزمالك
زلزال بقوة 5.6 ريختر يهز البحر قبالة سواحل اليابان
مدبولي يتفقد أول أتوبيس برمائي مصري الصنع لتعزيز النقل السياحي في مصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الجزيري شايل سيفه.. تشكيل الزمالك المتوقع أمام الأهلي بنهائي السوبر المصري

سيف الجزيري
سيف الجزيري
يسري غازي

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مباراة نهائي كأس السوبر المصري أمام الزمالك، بعد الفوز على حساب نادي سيراميكا كليوباترا في نصف نهائي البطولة، بينما فاز الزمالك على حساب بيراميدز.

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع نظيره نادي الزمالك في نهائي السوبر المصري على ملعب آل نهيان مساء اليوم الأحد .

موعد مباراة الأهلي والزمالك بـ السوبر


من المقرر أن تقام مباراة الأهلي ضد الزمالك في نهائي السوبر المصري في تمام الخامسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة والسابعة والنصف بتوقيت الإمارات مساء على ستاد آل نهيان.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في نهائي السوبر

تنقل 3 قنوات فضائية مباراة نهائي كأس السوبر المصري بين النادي الأهلي والغريم التقليدي نادي الزمالك مساء اليوم الأحد وهي:  ON Time Sports 1 ، قناة أبوظبي الرياضية 1 ، قناة دبي الرياضية.


تشكيل الزمالك المتوقع أمام الأهلي في نهائي السوبر 


استقر الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك على ملامح التشكيل الأساسي المتوقع أمام نظيره فريق الأهلي والذي جاء على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: أحمد فتوح – محمود حمدي الونش – محمد إسماعيل – عمر جابر.

خط الوسط: محمد شحاتة – عبد الله السعيد – محمود بنتايج – ناصر ماهر.

خط الهجوم: شيكو بانزا – سيف الدين الجزيري.

السوبر الزمالك الأهلي سيف الجزيري أحمد عبد الرؤوف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جمال شعبان

الإثارة العارمة.. جمال شعبان يكشف عن سبب وفاة عروس ليلة زفافها

تحرك عاجل من أسرة ضحايا حادث سيارة المطرب إسماعيل الليثي

تحرك عاجل من أسر ضحايا حادث إسماعيل الليثي ضد سائق سيارة الفنان

الزمالك

إصابة مفاجئة تضرب دفاع الزمالك‎ قبل مواجهة الأهلي بنهائي السوبر

وفاة عروس ليلة زفافها

ملحقتش تفرح .. وفاة عروس بعد زفافها بساعات تثير الحزن على السوشيال ميديا

مرض منى عراقي

مرض مناعي خطير .. منى عراقي تكسر الصمت: الأطباء قالوا لي ملوش علاج |فيديوجراف

مركبات التوك توك

القاهرة تحظر التوك توك .. 5 ملايين مركبة خارج السيطرة وإجراءات عاجلة لوقف الفوضى

مزاد سيارات

ملاكي وبيك ‏وتكاتك .. مزاد سيارات جديد تابع لوزارة المالية ‏| اعرف الموعد

سعر الدولار

أقل سعر دولار في البنوك اليوم 9-11-2025

ترشيحاتنا

المساعدات الإغاثية إلى قطاع غزة

التموين تطلق القافلة 14 من المساعدات إلى قطاع غزة بالتعاون مع هيئة الإغاثة الكاثوليكية

شريف الشربيني، وزير الإسكان

الأحد المقبل.. بدء تسليم قطع الأراضي السكنية «إسكان متوسط» للفائزين بمدينة الفيوم الجديدة

قال حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة

الاستثمار: تشغيل المقار الإدارية للشركات الناشئة بالمناطق الحرة خلال 6أشهر

بالصور

إسراء عبد الفتاح وحمدى المرغني في رحلة نيلية| شاهد

إسراء عبد الفتاح و حمدى المرغنى فى رحلة نيلية
إسراء عبد الفتاح و حمدى المرغنى فى رحلة نيلية
إسراء عبد الفتاح و حمدى المرغنى فى رحلة نيلية

طريقة عمل مشروب المغات بكل سهولة

طريقة عمل مشروب المغات بكل سهولة
طريقة عمل مشروب المغات بكل سهولة
طريقة عمل مشروب المغات بكل سهولة

للسيدات.. كيف تخففين من متاعب ما قبل الحيض(PMS) ؟

للسيدات.. كيف تخففين من متاعب ما قبل الحيض(PMS) ؟
للسيدات.. كيف تخففين من متاعب ما قبل الحيض(PMS) ؟
للسيدات.. كيف تخففين من متاعب ما قبل الحيض(PMS) ؟

صبا مبارك تثير الجدل ببدلة كلاسيك مكشوفة الظهر

صبا مبارك تثير الجدل ببدلة كلاسيك
صبا مبارك تثير الجدل ببدلة كلاسيك
صبا مبارك تثير الجدل ببدلة كلاسيك

فيديو

إليسا

مش قادرة تقوم.. إليسا تقلق جمهورها بموقف مفاجئ في حفل الإمارات

هيفاء وهبي

بعد تهجم معجب عليها.. هيفاء وهبي تداعب الأطفال في حفلها

مرض منى عراقي

مرض مناعي خطير .. منى عراقي تكسر الصمت: الأطباء قالوا لي ملوش علاج |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا .. نصنع الفرق

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: حلاوة البدايات ومرارة الاستمرار... لماذا يفقد الحب مذاقه؟

د.آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: الإنترنت الأسود.. الوجه الخفي لعصر المعلومات

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الموسوعة العربية الشاملة.. حكاية الشارقة والأمن المعرفي

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: زهران ممداني يعلن سقوط الحلم الأميركي القديم ؟

المزيد