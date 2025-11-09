الجزيري شايل سيفه.. تشكيل الزمالك المتوقع أمام الأهلي بنهائي السوبر المصري

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مباراة نهائي كأس السوبر المصري أمام الزمالك، بعد الفوز على حساب نادي سيراميكا كليوباترا في نصف نهائي البطولة، بينما فاز الزمالك على حساب بيراميدز.

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع نظيره نادي الزمالك في نهائي السوبر المصري على ملعب آل نهيان مساء اليوم الأحد .

موعد مباراة الأهلي والزمالك بـ السوبر



من المقرر أن تقام مباراة الأهلي ضد الزمالك في نهائي السوبر المصري في تمام الخامسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة والسابعة والنصف بتوقيت الإمارات مساء على ستاد آل نهيان.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في نهائي السوبر

تنقل 3 قنوات فضائية مباراة نهائي كأس السوبر المصري بين النادي الأهلي والغريم التقليدي نادي الزمالك مساء اليوم الأحد وهي: ON Time Sports 1 ، قناة أبوظبي الرياضية 1 ، قناة دبي الرياضية.



تشكيل الزمالك المتوقع أمام الأهلي في نهائي السوبر



استقر الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك على ملامح التشكيل الأساسي المتوقع أمام نظيره فريق الأهلي والذي جاء على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: أحمد فتوح – محمود حمدي الونش – محمد إسماعيل – عمر جابر.

خط الوسط: محمد شحاتة – عبد الله السعيد – محمود بنتايج – ناصر ماهر.

خط الهجوم: شيكو بانزا – سيف الدين الجزيري.