أحمد فتحي يهاجم خالد الغندور: ليه دايمًا في أعذار عند الزمالك قبل ماتش الأهلي؟

نشب سجال حاد بين أحمد فتحي، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، وخالد الغندور، قائد الزمالك الأسبق، عقب تصريحات الأخير بشأن استعداد الزمالك لمواجهة الأهلي في نهائي كأس السوبر المصري.

وقال خالد الغندور، خلال ظهوره عبر قناة أبوظبي الرياضية، إن الزمالك سيخوض اللقاء بشخصيته المعتادة وبالإمكانيات المتاحة، مشيرًا إلى أن الفريق يعاني من بعض الغيابات والإصابات، وأن المدير الفني أحمد عبدالرؤوف قد يضطر لتوظيف بعض اللاعبين في مراكز مختلفة لتعويض النقص.

من جانبه، رد أحمد فتحي بقوة، منتقدًا ما وصفه بـ«كثرة الأعذار» قبل المباريات الكبرى، قائلاً:«ليه دايمًا في أعذار قبل الماتش؟ ده نادي الزمالك، لازم تلعب باللي عندك. لما تفضل تقول عندي إصابات يبقى عندك مشكلة».

وأضاف فتحي:«المدرب واللاعبين مينفعش يدوا أعذار، دي كرة قدم، لو غاب لاعب أو اتنين لازم الفريق يكمل بالمتاح».

في المقابل، رد خالد الغندور قائلاً:«روح العب قدام ريال مدريد وقول هلعب 10 ضد 10، الكورة إمكانيات ومعطيات، مش مجرد كلام».

واختتم أحمد فتحي حديثه بتأكيد موقفه قائلاً:«أنا مبحبش الأعذار، ألعب باللعيبة اللي عندك وخلي الملعب هو الحكم».