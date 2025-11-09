خالد الغندور يحرج أحمد فتحي على الهواء بسؤاله عن سبب اعتزاله الكرة

وضع خالد الغندور، نجم الزمالك السابق، اللاعب أحمد فتحي في مأزق على الهواء، أثناء حديثهما عن قرار اعتزال الأخير كرة القدم.

وخلال اللقاء، وجه الغندور سؤالًا مباشرًا لفتحي حول أسباب اعتزاله المفاجئ، ليرد "الجوكر" قائلاً:«قررت أعتزل لأنني زهقت من تصرفات بعض المدربين، اللي بيقولوا للاعب كبرت لازم تقعد دكة، وده بيخليني أوصل لمرحلة من الضيق وفقدان الرغبة».

لكن الغندور لم يُفوت الفرصة، ورد مازحًا:«يعني يا فتحي، بطلت عشان محمد الشيبي!»

ليرد فتحي قائلاً:«لا يا كابتن خالد، الموضوع مش كده خالص. أنا عمري ما كنت بتنافس مع حد، لكن في آخر موسم كنت قليل المشاركة، والشيبي كان بيلعب أكتر مني، فكان طبيعي يكون في فورمة أعلى. ومع ذلك، أنا كنت لسه قادر ألعب وأقدّم».

وأضاف فتحي مؤكدًا احترامه لمنافسه:«قلت وقتها إن محمد الشيبي يستحق جائزة أفضل ظهير أيمن في مصر، وده عن قناعة مش مجاملة».