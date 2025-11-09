قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مفتي الجمهورية يزور الوادي الجديد لأول مرة ويشارك في مبادرة زراعة النخيل
ارتفع بمعدلات غير مسبوقة.. الاحتياطي النقدي لمصر يكسر حاجز الـ 50 مليار دولار نهاية أكتوبر 2025
رئيس الوزراء يلتقط صورة تذكارية خلال افتتاح الدورة السادسة لمعرض النقل الذكي
الجزيري شايل سيفه.. تشكيل الزمالك المتوقع أمام الأهلي بنهائي السوبر المصري
المالية:مصر تستثمر فى المستقبل بإرادة سياسية قوية
رئيس تيار الاستقلال الفلسطيني يثمن جهود مصر لتنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق غزة
مدبولي يشهد التشغيل التجريبي للقطار السريع مطروح- السخنة
التركيز بدل الاعتراض العلني .. «شوبير» يُوجّه نصائح للاعبي المنتخب
انهيار كوبري مشاة مهجور على ترعة الإبراهيمية بطما سوهاج..ما الذي حدث؟ | صور
أسعار الذهب اليوم الأحد 9 نوفمبر.. عيار 21 وصل كام؟
جراديشار في الانتظار.. تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الزمالك في السوبر
اليابان تصدر تحذيراً من تسونامي بعد زلزال بلغت قوته 6.7 درجة قبالة ساحل سانريكو
جدال حاد بين أحمد فتحي وخالد الغندور بسبب تصريحات مدرب الزمالك عن فتوح

منار نور

نشب جدل حاد بين أحمد فتحي، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، وخالد الغندور، قائد الزمالك الأسبق، على خلفية تصريحات المدير الفني لنادي الزمالك أحمد عبدالرؤوف بشأن مستوى اللاعب أحمد فتوح.

وقال أحمد فتحي، خلال ظهوره عبر قناة أبوظبي الرياضية، إن عبدالرؤوف لم يكن موفقًا في حديثه عن فتوح، مؤكدًا أن الإشارة إلى تراجع مستوى اللاعب أمام وسائل الإعلام تُعد نوعًا من الانتقاد العلني، وكان من الأفضل دعم اللاعب ورفع معنوياته قبل مواجهة الأهلي.

من جانبه، دافع خالد الغندور عن عبدالرؤوف، موضحًا أن تصريحاته كانت تحفيزية وليست انتقادية، حيث أشاد بقدرات فتوح ووصفه بأنه لاعب تكتيكي مميز، وقال: «المدرب كان يقصد إنه عنده أفضل من كده بكتير».

وتطور النقاش بعد أن اتهم فتحي الغندور بتحريف كلامه، مشددًا على أنه لم يقل إن عبدالرؤوف انتقد اللاعب، بل قصد ضرورة التركيز على الإيجابيات في التصريحات الإعلامية، والحديث عن السلبيات داخل الفريق.

احمد فتوح خالد الغندور احمد فتحي

جمال شعبان

الإثارة العارمة.. جمال شعبان يكشف عن سبب وفاة عروس ليلة زفافها

تحرك عاجل من أسرة ضحايا حادث سيارة المطرب إسماعيل الليثي

تحرك عاجل من أسر ضحايا حادث إسماعيل الليثي ضد سائق سيارة الفنان

وفاة عروس ليلة زفافها

ملحقتش تفرح .. وفاة عروس بعد زفافها بساعات تثير الحزن على السوشيال ميديا

مرض منى عراقي

مرض مناعي خطير .. منى عراقي تكسر الصمت: الأطباء قالوا لي ملوش علاج |فيديوجراف

واقعة التحرش بفتاة على كورنيش النيل

إخلاء سبيل الضابط الكويتي في واقعة التحـ.ـرش بفتاة على كورنيش النيل

موعد صرف معاشات ديسمبر 2025.. تفاصيل الزيادة الجديدة وجدول الصرف الكامل

موعد صرف معاشات ديسمبر 2025 .. اعرف الجدول الكامل بعد الزيادة

مركبات التوك توك

القاهرة تحظر التوك توك .. 5 ملايين مركبة خارج السيطرة وإجراءات عاجلة لوقف الفوضى

أسهل طريقة للوصول إلى المتحف المصري الكبير 2025.. خطوات المواصلات والمواصلات الجديدة

أسهل طريقة للوصول إلى المتحف المصري الكبير.. خطوط المواصلات الجديدة والقديمة

عالم بالأوقاف يحذر: غرق الأهل والأبناء في السوشيال ميديا يعطل التربية الإيمانية

صلاة المرأة

أمين الفتوى: الصلاة بملابس البيت صحيحة بشرط ستر الجسد وعدم الشفافية

كولدير مياة

هل يجوز عمل وصلة مياه لمحتاج واعتبرها من زكاة المال؟ أمين الفتوى يجيب

طريقة عمل مشروب المغات بكل سهولة

طريقة عمل مشروب المغات بكل سهولة
طريقة عمل مشروب المغات بكل سهولة
طريقة عمل مشروب المغات بكل سهولة

للسيدات.. كيف تخففين من متاعب ما قبل الحيض(PMS) ؟

للسيدات.. كيف تخففين من متاعب ما قبل الحيض(PMS) ؟
للسيدات.. كيف تخففين من متاعب ما قبل الحيض(PMS) ؟
للسيدات.. كيف تخففين من متاعب ما قبل الحيض(PMS) ؟

صبا مبارك تثير الجدل ببدلة كلاسيك مكشوفة الظهر

صبا مبارك تثير الجدل ببدلة كلاسيك
صبا مبارك تثير الجدل ببدلة كلاسيك
صبا مبارك تثير الجدل ببدلة كلاسيك

هيفاء وهبي تتألق بفستان ملفت فى حفلتها بالأردن

هيفاء وهبي
هيفاء وهبي
هيفاء وهبي

إليسا

مش قادرة تقوم.. إليسا تقلق جمهورها بموقف مفاجئ في حفل الإمارات

هيفاء وهبي

بعد تهجم معجب عليها.. هيفاء وهبي تداعب الأطفال في حفلها

مرض منى عراقي

مرض مناعي خطير .. منى عراقي تكسر الصمت: الأطباء قالوا لي ملوش علاج |فيديوجراف

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا .. نصنع الفرق

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: حلاوة البدايات ومرارة الاستمرار... لماذا يفقد الحب مذاقه؟

د.آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: الإنترنت الأسود.. الوجه الخفي لعصر المعلومات

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الموسوعة العربية الشاملة.. حكاية الشارقة والأمن المعرفي

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: زهران ممداني يعلن سقوط الحلم الأميركي القديم ؟

