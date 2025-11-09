جدال حاد بين أحمد فتحي وخالد الغندور بسبب تصريحات مدرب الزمالك عن فتوح

نشب جدل حاد بين أحمد فتحي، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، وخالد الغندور، قائد الزمالك الأسبق، على خلفية تصريحات المدير الفني لنادي الزمالك أحمد عبدالرؤوف بشأن مستوى اللاعب أحمد فتوح.

وقال أحمد فتحي، خلال ظهوره عبر قناة أبوظبي الرياضية، إن عبدالرؤوف لم يكن موفقًا في حديثه عن فتوح، مؤكدًا أن الإشارة إلى تراجع مستوى اللاعب أمام وسائل الإعلام تُعد نوعًا من الانتقاد العلني، وكان من الأفضل دعم اللاعب ورفع معنوياته قبل مواجهة الأهلي.

من جانبه، دافع خالد الغندور عن عبدالرؤوف، موضحًا أن تصريحاته كانت تحفيزية وليست انتقادية، حيث أشاد بقدرات فتوح ووصفه بأنه لاعب تكتيكي مميز، وقال: «المدرب كان يقصد إنه عنده أفضل من كده بكتير».

وتطور النقاش بعد أن اتهم فتحي الغندور بتحريف كلامه، مشددًا على أنه لم يقل إن عبدالرؤوف انتقد اللاعب، بل قصد ضرورة التركيز على الإيجابيات في التصريحات الإعلامية، والحديث عن السلبيات داخل الفريق.