8 نجوم.. الغيابات تعصف بالأهلى والزمالك في نهائي كأس السوبر المصري

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مباراة نهائي كأس السوبر المصري أمام الزمالك، بعد الفوز على حساب نادي سيراميكا كليوباترا في نصف نهائي البطولة، بينما فاز الزمالك على حساب بيراميدز.

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع نظيره نادي الزمالك في نهائي السوبر المصري على ملعب آل نهيان مساء اليوم الأحد .

موعد مباراة الأهلي والزمالك بـ السوبر



من المقرر أن تقام مباراة الأهلي ضد الزمالك في نهائي السوبر المصري في تمام الخامسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة والسابعة والنصف بتوقيت الإمارات مساء على ستاد آل نهيان.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في نهائي السوبر

تنقل 3 قنوات فضائية مباراة نهائي كأس السوبر المصري بين النادي الأهلي والغريم التقليدي نادي الزمالك مساء غد الأحد وهي: ON Time Sports 1 ، قناة أبوظبي الرياضية 1 ، قناة دبي الرياضية.

غيابات الزمالك أمام الأهلي في السوبر



يفتقد الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة أحمد عبدالرؤوف لخدمات 5 نجوم في مباراة نهائي كأس السوبر المصري أمام الغريم التقليدي النادي الأهلي.

جاءت أبرز غيابات نادي الزمالك على النحو التالي: ناصر منسي والفلسطيني آدم كايد ومحمد السيد ونبيل عماد دونجا ومحمود الشناوي لأسباب مختلفة بين الإصابات والمستوى الفني.

غيابات الأهلي في السوبر



يغيب 3 نجوم سوبر فى صفوف فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي عن مباراة نهائي بطولة كاس السوبر المصري المقرر إقامتها مساء اليوم الأحد.

من أبرز غيابات النادي الأهلي حسين الشحات وإمام عاشور والمغربي أشرف داري.