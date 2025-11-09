تأكد غياب نجم الزمالك عن مواجهة الأهلي في نهائي كأس السوبر

تلقى الجهاز الفني لنادي الزمالك، بقيادة أحمد عبد الرؤوف، ضربة موجعة جديدة قبل ساعات من القمة المرتقبة أمام الأهلي في نهائي كأس السوبر المصري، والمقرر إقامتها اليوم الأحد.

بيزيرا خارج السوبر

وتأكد غياب خوان بيزيرا لاعب وسط الفارس الأبيض، عن مباراة النهائي أمام النادي الأهلي، بسبب عدم تعافيه بشكل كامل من الإصابة العضلية التي يعاني منها.

ورغم الآمال التي كانت معلقة على نجاح اللاعب في اجتياز الاختبار الطبي الأخير، إلا أن الجهاز الطبي للزمالك فضل عدم المغامرة به، لضمان عدم تفاقم الإصابة، خاصة أن أهمية المباراة قد تدفع اللاعب إلى بذل مجهود كبير يفوق قدرة العضلة المصابة على التحمل.

ويأتي هذا الغياب ليضع تحديا إضافيا على كاهل الجهاز الفني المؤقت للزمالك، الذي سيكون مطالبا بإيجاد البديل المناسب في خط الوسط لتعويض الغياب المؤثر لبيزيرا، في واحدة من أهم وأصعب مباريات الموسم.

وتأكد غياب الجناح خوان بيزيرا عن مباراة النهائي المرتقبة، حيث لم يشارك اللاعب في التدريبات الختامية التي خاضها الفريق، لعدم تعافيه من الإصابة العضلية التي تعرض لها مؤخرا

فيما شارك الثنائي عدي الدباغ ومحمود بنتايك بشكل طبيعي، في المران الجماعي، حيث إن إصابتهما كانت مجرد شد عضلي خفيف وبذلك، يسدل الستار على حالة الغموض المحيطة بهذين الملفين الطبيين، حيث يغيب بيزيرا بشكل نهائي، بينما أصبح الدباغ وبنتايج تحت تصرف الجهاز الفني بقيادة أحمد عبد الرؤوف، في قمة الأحد المهمة.

وعقد أحمد عبد الرؤوف، المدير الفني للفريق، جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق المران، حرص خلالها على تحفيزهم قبل مباراة الأهلي المرتقبة، وطالبهم ببذل أقصى جهد للتتويج بلقب السوبر.وخاض اللاعبون فقرة بدنية بالكرة، تم التركيز فيها على تخفيف الحمل البدني، وذلك في ظل ضيق الوقت بين مواجهتي نصف النهائي ونهائي السوبر.

ثم انخرط لاعبو الفريق الأبيض في تقسيمة قوية شهدت تنفيذ العديد من الجمل الفنية والأفكار الخططية.

وتخطى الأهلي عقبة سيراميكا كليوباترا في نصف النهائي بعد الفوز بهدفين مقابل هدف، بينما تغلب الزمالك على بيراميدز بركلات الترجيح بنتيجة 5/4 بعد التعادل دون أهداف.