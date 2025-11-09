قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ارتفع بمعدلات غير مسبوقة.. الاحتياطي النقدي لمصر يكسر حاجز الـ 50 مليار دولار نهاية أكتوبر 2025
رئيس الوزراء يلتقط صورة تذكارية خلال افتتاح الدورة السادسة لمعرض النقل الذكي
الجزيري شايل سيفه.. تشكيل الزمالك المتوقع أمام الأهلي بنهائي السوبر المصري
المالية:مصر تستثمر فى المستقبل بإرادة سياسية قوية
رئيس تيار الاستقلال الفلسطيني يثمن جهود مصر لتنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق غزة
مدبولي يشهد التشغيل التجريبي للقطار السريع مطروح- السخنة
التركيز بدل الاعتراض العلني .. «شوبير» يُوجّه نصائح للاعبي المنتخب
انهيار كوبري مشاة مهجور على ترعة الإبراهيمية بطما سوهاج..ما الذي حدث؟ | صور
أسعار الذهب اليوم الأحد 9 نوفمبر.. عيار 21 وصل كام؟
جراديشار في الانتظار.. تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الزمالك في السوبر
اليابان تصدر تحذيراً من تسونامي بعد زلزال بلغت قوته 6.7 درجة قبالة ساحل سانريكو
وزارة الخارجية ترصد مشاركة المصريين بالخارج في انتخابات مجلس النواب بالصور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تأكد غياب نجم الزمالك عن مواجهة الأهلي في نهائي كأس السوبر

الزمالك
الزمالك
محمد سمير

تلقى الجهاز الفني لنادي الزمالك، بقيادة أحمد عبد الرؤوف، ضربة موجعة جديدة قبل ساعات من القمة المرتقبة أمام الأهلي في نهائي كأس السوبر المصري، والمقرر إقامتها اليوم الأحد.

بيزيرا خارج السوبر

وتأكد غياب خوان بيزيرا لاعب وسط الفارس الأبيض، عن مباراة النهائي أمام النادي الأهلي، بسبب عدم تعافيه بشكل كامل من الإصابة العضلية التي يعاني منها.

ورغم الآمال التي كانت معلقة على نجاح اللاعب في اجتياز الاختبار الطبي الأخير، إلا أن الجهاز الطبي للزمالك فضل عدم المغامرة به، لضمان عدم تفاقم الإصابة، خاصة أن أهمية المباراة قد تدفع اللاعب إلى بذل مجهود كبير يفوق قدرة العضلة المصابة على التحمل.

ويأتي هذا الغياب ليضع تحديا إضافيا على كاهل الجهاز الفني المؤقت للزمالك، الذي سيكون مطالبا بإيجاد البديل المناسب في خط الوسط لتعويض الغياب المؤثر لبيزيرا، في واحدة من أهم وأصعب مباريات الموسم.

وتأكد غياب الجناح خوان بيزيرا عن مباراة النهائي المرتقبة، حيث لم يشارك اللاعب في التدريبات الختامية التي خاضها الفريق، لعدم تعافيه من الإصابة العضلية التي تعرض لها مؤخرا

فيما شارك الثنائي عدي الدباغ ومحمود بنتايك بشكل طبيعي، في المران الجماعي، حيث إن إصابتهما كانت مجرد شد عضلي خفيف وبذلك، يسدل الستار على حالة الغموض المحيطة بهذين الملفين الطبيين، حيث يغيب بيزيرا بشكل نهائي، بينما أصبح الدباغ وبنتايج تحت تصرف الجهاز الفني بقيادة أحمد عبد الرؤوف، في قمة الأحد المهمة.

وعقد أحمد عبد الرؤوف، المدير الفني للفريق، جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق المران، حرص خلالها على تحفيزهم قبل مباراة الأهلي المرتقبة، وطالبهم ببذل أقصى جهد للتتويج بلقب السوبر.وخاض اللاعبون فقرة بدنية بالكرة، تم التركيز فيها على تخفيف الحمل البدني، وذلك في ظل ضيق الوقت بين مواجهتي نصف النهائي ونهائي السوبر.

ثم انخرط لاعبو الفريق الأبيض في تقسيمة قوية شهدت تنفيذ العديد من الجمل الفنية والأفكار الخططية.

وتخطى الأهلي عقبة سيراميكا كليوباترا في نصف النهائي بعد الفوز بهدفين مقابل هدف، بينما تغلب الزمالك على بيراميدز بركلات الترجيح بنتيجة 5/4 بعد التعادل دون أهداف.

الزمالك الأهلي كأس السوبر المصري بيزيرا خوان بيزيرا عدي الدباغ محمود بنتايك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جمال شعبان

الإثارة العارمة.. جمال شعبان يكشف عن سبب وفاة عروس ليلة زفافها

تحرك عاجل من أسرة ضحايا حادث سيارة المطرب إسماعيل الليثي

تحرك عاجل من أسر ضحايا حادث إسماعيل الليثي ضد سائق سيارة الفنان

وفاة عروس ليلة زفافها

ملحقتش تفرح .. وفاة عروس بعد زفافها بساعات تثير الحزن على السوشيال ميديا

مرض منى عراقي

مرض مناعي خطير .. منى عراقي تكسر الصمت: الأطباء قالوا لي ملوش علاج |فيديوجراف

واقعة التحرش بفتاة على كورنيش النيل

إخلاء سبيل الضابط الكويتي في واقعة التحـ.ـرش بفتاة على كورنيش النيل

موعد صرف معاشات ديسمبر 2025.. تفاصيل الزيادة الجديدة وجدول الصرف الكامل

موعد صرف معاشات ديسمبر 2025 .. اعرف الجدول الكامل بعد الزيادة

مركبات التوك توك

القاهرة تحظر التوك توك .. 5 ملايين مركبة خارج السيطرة وإجراءات عاجلة لوقف الفوضى

أسهل طريقة للوصول إلى المتحف المصري الكبير 2025.. خطوط المواصلات والمواصلات الجديدة

أسهل طريقة للوصول إلى المتحف المصري الكبير.. خطوط المواصلات الجديدة والقديمة

ترشيحاتنا

شوبير

شوبير: غياب ثنائي الأهلي والزمالك قبل ساعات من نهائي السوبر المصري

برشلونة

برشلونة يواجه سيلتا فيجو في اختبار صعب بالدوري الإسباني

ريال مدريد

ريال مدريد يواجع رايو فاييكانو سعيًا لمواصلة الصدارة واستعادة التوازن

بالصور

طريقة عمل مشروب المغات بكل سهولة

طريقة عمل مشروب المغات بكل سهولة
طريقة عمل مشروب المغات بكل سهولة
طريقة عمل مشروب المغات بكل سهولة

للسيدات.. كيف تخففين من متاعب ما قبل الحيض(PMS) ؟

للسيدات.. كيف تخففين من متاعب ما قبل الحيض(PMS) ؟
للسيدات.. كيف تخففين من متاعب ما قبل الحيض(PMS) ؟
للسيدات.. كيف تخففين من متاعب ما قبل الحيض(PMS) ؟

صبا مبارك تثير الجدل ببدلة كلاسيك مكشوفة الظهر

صبا مبارك تثير الجدل ببدلة كلاسيك
صبا مبارك تثير الجدل ببدلة كلاسيك
صبا مبارك تثير الجدل ببدلة كلاسيك

هيفاء وهبي تتألق بفستان ملفت فى حفلتها بالأردن

هيفاء وهبي
هيفاء وهبي
هيفاء وهبي

فيديو

إليسا

مش قادرة تقوم.. إليسا تقلق جمهورها بموقف مفاجئ في حفل الإمارات

هيفاء وهبي

بعد تهجم معجب عليها.. هيفاء وهبي تداعب الأطفال في حفلها

مرض منى عراقي

مرض مناعي خطير .. منى عراقي تكسر الصمت: الأطباء قالوا لي ملوش علاج |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا .. نصنع الفرق

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: حلاوة البدايات ومرارة الاستمرار... لماذا يفقد الحب مذاقه؟

د.آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: الإنترنت الأسود.. الوجه الخفي لعصر المعلومات

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الموسوعة العربية الشاملة.. حكاية الشارقة والأمن المعرفي

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: زهران ممداني يعلن سقوط الحلم الأميركي القديم ؟

المزيد