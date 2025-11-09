قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد محاولة انتحار.. نقل المدعية العسكرية الإسرائيلية السابقة إلى المستشفى
إصابة مفاجئة تضرب دفاع الزمالك‎ قبل مواجهة الأهلي بنهائي السوبر
غموض حول الدباغ.. الجزيري يقترب من قيادة هجوم الزمالك أمام الأهلي بالسوبر
خالد الغندور يحرج أحمد فتحي على الهواء بسؤاله عن سبب اعتزاله الكرة
إغلاق الحكومة الأمريكية يوقف آلاف الرحلات ويهدد قطاع الطيران والاقتصاد بالبلاد
دول "بريكس" تشترِي 20 طناً من الذهب بقيمة 2.5 مليار دولار
الخارجية الروسية: موسكو لن تنجر وراء استفزازات بروكسل في قضية التأشيرات
وفد أمريكي يشارك في تنصيب رئيس بوليفيا ويعلن مبادرات اقتصادية وأمنية مشتركة
وزير خارجية إيران يؤكد حرص بلاده على توسيع العلاقات مع كوريا الشمالية
مش قادرة تقوم.. إليسا تقلق جمهورها بموقف مفاجئ في حفل الإمارات
المصريون في كندا ينهون التصويت في انتخابات مجلس النواب وسط تنظيم متميز
موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر والقنوات الناقلة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مصطفى عبده: لا أخشى على زيزو من ضغط الجماهير لأن عنده ثبات انفعالي كبير

زيزو
زيزو
باسنتي ناجي

كشف مصطفي عبدة نجم الأهلي السابق عن رأية في مشاركة اللاعب أحمد سيد زيزو للمرة الأولى أمام الزمالك بقميص الأهلي.

وقال مصطفى عبده عبر تصريحات إذاعية :"لا أخشى على زيزو من ضغوط الجماهير لأن عنده ثبات انفعالي كبير".

وكان قد علّق مصطفى عبده، لاعب الأهلي السابق، على مباراة القمة القادمة بين فريق القلعة الحمراء والزمالك، في نهائي كأس السوبر المصري، والمقرر إقامته في الإمارات.

وقال مصطفى عبده لبرنامج "الكورة مع فايق" على "إم بي سي مصر": "لو ييس توروب لعب بنفس الأداء الذي قدّمه في الشوط الأول أمام سيراميكا كليوباترا، فإن الأهلي يمكن أن يكرر نتائجه الكبيرة أمام الزمالك، مثل مباراة الـ 6-1 الشهيرة".

وتابع: "لكن عليه أن ينتبه جيدًا إلى خط الدفاع، لأن هناك بعض الهفوات التي قد تكلف الفريق الكثير. ومع ذلك، أؤكد أن الأهلي لو ظهر بنفس مستوى الشوط الأول أمام سيراميكا، فسيفوز بنتيجة كبيرة على الزمالك".

وأضاف: "لاعبو الأهلي بدأوا يستعيدون مستواهم، والناتج البدني للفريق بدأ يظهر بوضوح في الشوط الأول، وبدأنا نرى أمورًا إيجابية داخل الملعب لم تكن موجودة في الفترات السابقة، لكن تبقى المشكلة الرئيسية في خط الدفاع، الذي يعاني أحيانًا من فقدان التركيز".

وأكمل: "أما بالنسبة لزيزو، فهو لاعب كبير يمتلك ثباتًا انفعاليًا عاليًا، ولاعب محترف يعرف كيف يتعامل مع المباريات الكبيرة. اللاعب الكبير دائمًا يجب أن يغلق أذنيه عن أي ضغوط أو انتقادات، ويركز فقط على تنفيذ التعليمات داخل الملعب. في المباراتين الأخيرتين بدأ زيزو يعود تدريجيًا إلى حالته المعروفة التي كان عليها مع الزمالك".

وعن المقارنة بين زيزو في الزمالك وزيزو في الأهلي، اختتم: "يمكن القول إن مستواه الأخير مع الأهلي أفضل من السابق، ففي البداية كان يقدم حوالي 50 أو 60% من مستواه المعروف، أما الآن فأداؤه ارتفع ليصل إلى نحو 80% من مستواه الحقيقي الذي اعتدنا عليه".

زيزو الاهلي الزمالك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جمال شعبان

الإثارة العارمة.. جمال شعبان يكشف عن سبب وفاة عروس ليلة زفافها

حظر التوك توك

حظر التوك توك يدخل حيز التنفيذ رسميًا.. المناطق المحظورة والغرامة المقررة

تحرك عاجل من أسرة ضحايا حادث سيارة المطرب إسماعيل الليثي

تحرك عاجل من أسر ضحايا حادث إسماعيل الليثي ضد سائق سيارة الفنان

وفاة عروس ليلة زفافها

ملحقتش تفرح .. وفاة عروس بعد زفافها بساعات تثير الحزن على السوشيال ميديا

مرض منى عراقي

مرض مناعي خطير .. منى عراقي تكسر الصمت: الأطباء قالوا لي ملوش علاج |فيديوجراف

واقعة التحرش بفتاة على كورنيش النيل

إخلاء سبيل الضابط الكويتي في واقعة التحـ.ـرش بفتاة على كورنيش النيل

موعد شهر رمضان 2026 في مصر.. كم يتبقى على أول يوم صيام؟

موعد شهر رمضان 2026 في مصر.. كم يتبقى على أول يوم صيام؟

موعد صرف معاشات ديسمبر 2025.. تفاصيل الزيادة الجديدة وجدول الصرف الكامل

موعد صرف معاشات ديسمبر 2025 .. اعرف الجدول الكامل بعد الزيادة

ترشيحاتنا

رئيس وزراء باكستان

رئيس وزراء باكستان يصف مباحثاته مع رئيسي تركيا وأذربيجان بـ "المثمرة"

غواصة تعمل بالطاقة النووية

وزير دفاع كوريا الجنوبية: يمكننا بناء غواصة تعمل بالطاقة النووية في أقل من 10 سنوات

الاتحاد الأوروبي

الاتحاد الأوروبي يوقف رسوم التعويض الكربوني على ركاب 21 شركة طيران أوروبية ويكافح التضليل البيئي

بالصور

صبا مبارك تثير الجدل ببدلة كلاسيك مكشوفة الظهر

صبا مبارك تثير الجدل ببدلة كلاسيك
صبا مبارك تثير الجدل ببدلة كلاسيك
صبا مبارك تثير الجدل ببدلة كلاسيك

هيفاء وهبي تتألق بفستان ملفت فى حفلتها بالأردن

هيفاء وهبي
هيفاء وهبي
هيفاء وهبي

ملاكي وبيك ‏وتكاتك .. مزاد سيارات جديد تابع لوزارة المالية ‏| اعرف الموعد

مزاد سيارات
مزاد سيارات
مزاد سيارات

تعرّف على أرخص سيارة كهربائية في السوق المصري

أرخص سيارة كهربائية
أرخص سيارة كهربائية
أرخص سيارة كهربائية

فيديو

إليسا

مش قادرة تقوم.. إليسا تقلق جمهورها بموقف مفاجئ في حفل الإمارات

هيفاء وهبي

بعد تهجم معجب عليها.. هيفاء وهبي تداعب الأطفال في حفلها

مرض منى عراقي

مرض مناعي خطير .. منى عراقي تكسر الصمت: الأطباء قالوا لي ملوش علاج |فيديوجراف

آمال ماهر

زفاف سري وحب مُعلن .. آمال ماهر تُفاجئ الجمهور برسالة قلب مفتوح |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا .. نصنع الفرق

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: حلاوة البدايات ومرارة الاستمرار... لماذا يفقد الحب مذاقه؟

د.آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: الإنترنت الأسود.. الوجه الخفي لعصر المعلومات

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الموسوعة العربية الشاملة.. حكاية الشارقة والأمن المعرفي

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: زهران ممداني يعلن سقوط الحلم الأميركي القديم ؟

المزيد