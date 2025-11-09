موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر والقنوات الناقلة

تترقب جماهير الكرة المصرية والعربية مواجهة من العيار الثقيل تجمع بين قطبي الكرة المصرية، الأهلي والزمالك، في نهائي بطولة كأس السوبر المصري 2025، والتي تستضيفها دولة الإمارات العربية المتحدة في أجواء احتفالية كبرى.

موعد مباراة الأهلي والزمالك والقنوات الناقلة

تقام المباراة اليوم الأحد الموافق 9 نوفمبر 2025 على ملعب محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، حيث تنطلق صافرة البداية في الساعة 5:30 مساءً بتوقيت القاهرة، 6:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و7:30 مساءً بتوقيت أبوظبي.

وأعلنت شركة المتحدة للرياضة عن القنوات الناقلة للحدث المرتقب، إذ سيتم بث المباراة عبر أكثر من شبكة تلفزيونية لضمان وصولها إلى الجماهير في مختلف الدول العربية، وتشمل القنوات الناقلة:

أون تايم سبورت

أبوظبي الرياضية 1

دبي الرياضية 1

طريق الأهلي والزمالك إلى النهائي

نجح الأهلي في حجز بطاقة التأهل إلى النهائي بعد فوزه الصعب على سيراميكا كليوباترا بنتيجة 2-1 في نصف النهائي الأول، ليواصل حامل اللقب مشواره نحو الدفاع عن لقبه.

أما الزمالك، فتمكن من اقتناص بطاقة التأهل بعد مواجهة مثيرة أمام بيراميدز انتهت بركلات الترجيح لصالحه، عقب تعادل الفريقين في الوقت الأصلي.

يدخل النادي الأهلي اللقاء بطموح التتويج بلقب جديد يضاف إلى خزائنه، بعدما تُوّج بلقب النسخة الأخيرة من السوبر المصري 2024 التي أُقيمت أيضًا في الإمارات، حين تفوق على الزمالك بركلات الترجيح.

أما الزمالك، فيسعى للثأر واستعادة اللقب الغائب، مستندًا إلى الروح القتالية التي ظهرت في مشواره بالبطولة، ليكون النهائي المرتقب اختبارًا حقيقيًا لقوة الفريقين وتاريخ مواجهاتهما الطويلة في الكرة المصرية.