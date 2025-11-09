قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الخارجية الروسية: موسكو لن تنجر وراء استفزازات بروكسل في قضية التأشيرات
وفد أمريكي يشارك في تنصيب رئيس بوليفيا ويعلن مبادرات اقتصادية وأمنية مشتركة
وزير خارجية إيران يؤكد حرص بلاده على توسيع العلاقات مع كوريا الشمالية
مش قادرة تقوم.. إليسا تقلق جمهورها بموقف مفاجئ في حفل الإمارات
المصريون في كندا ينهون التصويت في انتخابات مجلس النواب وسط تنظيم متميز
موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر والقنوات الناقلة
تعرف على أسعار الذهب اليوم.. عيار 21 مفاجأة
الهلال الأحمر يدفع بـ 280 ألف سلة غذائية ومستلزمات إغاثية عبر قافلة «زاد العزة» الـ 68 إلى غزة
أسعار الذهب اليوم .. وهذه قيمة عيار 24
رد السلام .. علي جمعة: «واجب» إلا على 21 شخصًا | تعرّف عليهم
بعد أزمة سرقة لوحتها|الفنانة الدنماركية ليزا لاك نيلسن تزور مصر ..ماذا قالت؟
يس توروب يشيد بأداء جراديشار
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر والقنوات الناقلة

الأهلي والزمالك
الأهلي والزمالك
محمد سمير

تترقب جماهير الكرة المصرية والعربية مواجهة من العيار الثقيل تجمع بين قطبي الكرة المصرية، الأهلي والزمالك، في نهائي بطولة كأس السوبر المصري 2025، والتي تستضيفها دولة الإمارات العربية المتحدة في أجواء احتفالية كبرى.

موعد مباراة الأهلي والزمالك والقنوات الناقلة

تقام المباراة اليوم الأحد الموافق 9 نوفمبر 2025 على ملعب محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، حيث تنطلق صافرة البداية في الساعة 5:30 مساءً بتوقيت القاهرة، 6:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و7:30 مساءً بتوقيت أبوظبي.

وأعلنت شركة المتحدة للرياضة عن القنوات الناقلة للحدث المرتقب، إذ سيتم بث المباراة عبر أكثر من شبكة تلفزيونية لضمان وصولها إلى الجماهير في مختلف الدول العربية، وتشمل القنوات الناقلة:

أون تايم سبورت

أبوظبي الرياضية 1

دبي الرياضية 1

طريق الأهلي والزمالك إلى النهائي

نجح الأهلي في حجز بطاقة التأهل إلى النهائي بعد فوزه الصعب على سيراميكا كليوباترا بنتيجة 2-1 في نصف النهائي الأول، ليواصل حامل اللقب مشواره نحو الدفاع عن لقبه.

أما الزمالك، فتمكن من اقتناص بطاقة التأهل بعد مواجهة مثيرة أمام بيراميدز انتهت بركلات الترجيح لصالحه، عقب تعادل الفريقين في الوقت الأصلي.

يدخل النادي الأهلي اللقاء بطموح التتويج بلقب جديد يضاف إلى خزائنه، بعدما تُوّج بلقب النسخة الأخيرة من السوبر المصري 2024 التي أُقيمت أيضًا في الإمارات، حين تفوق على الزمالك بركلات الترجيح.

أما الزمالك، فيسعى للثأر واستعادة اللقب الغائب، مستندًا إلى الروح القتالية التي ظهرت في مشواره بالبطولة، ليكون النهائي المرتقب اختبارًا حقيقيًا لقوة الفريقين وتاريخ مواجهاتهما الطويلة في الكرة المصرية.

الزمالك الأهلي والزمالك نهائي بطولة كأس السوبر المصري كأس السوبر موعد مباراة الأهلي والزمالك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جمال شعبان

الإثارة العارمة.. جمال شعبان يكشف عن سبب وفاة عروس ليلة زفافها

حظر التوك توك

حظر التوك توك يدخل حيز التنفيذ رسميًا.. المناطق المحظورة والغرامة المقررة

تحرك عاجل من أسرة ضحايا حادث سيارة المطرب إسماعيل الليثي

تحرك عاجل من أسر ضحايا حادث إسماعيل الليثي ضد سائق سيارة الفنان

وفاة عروس ليلة زفافها

ملحقتش تفرح .. وفاة عروس بعد زفافها بساعات تثير الحزن على السوشيال ميديا

مرض منى عراقي

مرض مناعي خطير .. منى عراقي تكسر الصمت: الأطباء قالوا لي ملوش علاج |فيديوجراف

العاصمة الادارية

تغيير اسم العاصمة الإدارية لمسمى جديد .. تفاصيل

موعد شهر رمضان 2026 في مصر.. كم يتبقى على أول يوم صيام؟

موعد شهر رمضان 2026 في مصر.. كم يتبقى على أول يوم صيام؟

واقعة التحرش بفتاة على كورنيش النيل

إخلاء سبيل الضابط الكويتي في واقعة التحـ.ـرش بفتاة على كورنيش النيل

ترشيحاتنا

كولدير مياة

هل يجوز عمل وصلة مياه لمحتاج واعتبرها من زكاة المال؟ أمين الفتوى يجيب

صلاة الجماعة

عالم أزهري يوضح سر اجتماع الملائكة في الفجر والعصر ودلالته على كرامة بني آدم

ضمن مبادرة «صحح مفاهيمك».. أوقاف الجيزة تشارك في ندوة تثقيفية بعنوان "إدمان السوشيال ميديا"

ضمن مبادرة «صحح مفاهيمك».. أوقاف الجيزة تشارك في ندوة تثقيفية عن "إدمان السوشيال ميديا"

بالصور

صبا مبارك تثير الجدل ببدلة كلاسيك مكشوفة الظهر

صبا مبارك تثير الجدل ببدلة كلاسيك
صبا مبارك تثير الجدل ببدلة كلاسيك
صبا مبارك تثير الجدل ببدلة كلاسيك

هيفاء وهبي تتألق بفستان ملفت فى حفلتها بالأردن

هيفاء وهبي
هيفاء وهبي
هيفاء وهبي

ملاكي وبيك ‏وتكاتك .. مزاد سيارات جديد تابع لوزارة المالية ‏| اعرف الموعد

مزاد سيارات
مزاد سيارات
مزاد سيارات

تعرّف على أرخص سيارة كهربائية في السوق المصري

أرخص سيارة كهربائية
أرخص سيارة كهربائية
أرخص سيارة كهربائية

فيديو

إليسا

مش قادرة تقوم.. إليسا تقلق جمهورها بموقف مفاجئ في حفل الإمارات

هيفاء وهبي

بعد تهجم معجب عليها.. هيفاء وهبي تداعب الأطفال في حفلها

مرض منى عراقي

مرض مناعي خطير .. منى عراقي تكسر الصمت: الأطباء قالوا لي ملوش علاج |فيديوجراف

آمال ماهر

زفاف سري وحب مُعلن .. آمال ماهر تُفاجئ الجمهور برسالة قلب مفتوح |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا .. نصنع الفرق

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: حلاوة البدايات ومرارة الاستمرار... لماذا يفقد الحب مذاقه؟

د.آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: الإنترنت الأسود.. الوجه الخفي لعصر المعلومات

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الموسوعة العربية الشاملة.. حكاية الشارقة والأمن المعرفي

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: زهران ممداني يعلن سقوط الحلم الأميركي القديم ؟

المزيد