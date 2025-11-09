قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد محاولة انتحار.. نقل المدعية العسكرية الإسرائيلية السابقة إلى المستشفى
إصابة مفاجئة تضرب دفاع الزمالك‎ قبل مواجهة الأهلي بنهائي السوبر
غموض حول الدباغ.. الجزيري يقترب من قيادة هجوم الزمالك أمام الأهلي بالسوبر
خالد الغندور يحرج أحمد فتحي على الهواء بسؤاله عن سبب اعتزاله الكرة
إغلاق الحكومة الأمريكية يوقف آلاف الرحلات ويهدد قطاع الطيران والاقتصاد بالبلاد
دول "بريكس" تشترِي 20 طناً من الذهب بقيمة 2.5 مليار دولار
الخارجية الروسية: موسكو لن تنجر وراء استفزازات بروكسل في قضية التأشيرات
وفد أمريكي يشارك في تنصيب رئيس بوليفيا ويعلن مبادرات اقتصادية وأمنية مشتركة
وزير خارجية إيران يؤكد حرص بلاده على توسيع العلاقات مع كوريا الشمالية
مش قادرة تقوم.. إليسا تقلق جمهورها بموقف مفاجئ في حفل الإمارات
المصريون في كندا ينهون التصويت في انتخابات مجلس النواب وسط تنظيم متميز
موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر والقنوات الناقلة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الشناوي: المنافس الحقيقي لنا هو الزمالك

الشناوي
الشناوي
باسنتي ناجي

علق الحارس محمد الشناوي على وجود الجماهير داخل الاستاد أثناء المباريات.

وقال محمد الشناوي عبر تصريحات إذاعيه: "المنافس الحقيقي لنا هو الزمالك، الذي يمتلك جماهير كبيرة في مصر والعالم العربي. نحن سعداء دائمًا بمواجهته، فوجود الجماهير في المدرجات يصنع أجواء رائعة ومميزة".

وكان قد أكد محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي، جاهزية فريقه لمواجهة الزمالك غدًا في نهائي كأس السوبر المصري للأندية الأبطال، مشيرًا إلى أن الهدف هو التتويج باللقب والعودة به إلى مصر.

وقال الشناوي خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد اليوم:  "كان هدفنا الأساسي هو التأهل إلى نهائي السوبر من مباراة سيراميكا، ونجحنا في ذلك، والآن تركيزنا بالكامل على النهائي أمام الزمالك".

وأضاف حارس الأهلي: "مباريات الأهلي والزمالك دائمًا مختلفة في كل شيء، سواء في التحضير أو الأجواء، ونحن جاهزون تمامًا للمواجهة ونتمنى أن نُسعد جماهيرنا بالبطولة".

وعلّق الشناوي على اللقطة التي جمعته بأحد مشجعي الأهلي عقب مباراة سيراميكا قائلاً: "من الطبيعي أن يرغب جمهور الأهلي في رؤية الفريق بأفضل حال، ونحن نتقبل النقد طالما في إطار الاحترام. جمهور الأهلي دائمًا في ظهرنا، لكن عندما يصدر تجاوز من فرد أو اثنين، نعلم أن هذا لا يمثل جمهورنا الكبير. ما يُقال على السوشيال ميديا غير صحيح، وما حدث بعد مباراة سيراميكا كان مجرد تجاوز بسيط تم الرد عليه بأدب واحترام".

ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك في الخامسة والنصف مساء غدًا بتوقيت القاهرة على استاد محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، في قمة مرتقبة لتحديد بطل النسخة الثالثة والعشرين من السوبر المصري.

