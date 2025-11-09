الشناوي: المنافس الحقيقي لنا هو الزمالك

علق الحارس محمد الشناوي على وجود الجماهير داخل الاستاد أثناء المباريات.

وقال محمد الشناوي عبر تصريحات إذاعيه: "المنافس الحقيقي لنا هو الزمالك، الذي يمتلك جماهير كبيرة في مصر والعالم العربي. نحن سعداء دائمًا بمواجهته، فوجود الجماهير في المدرجات يصنع أجواء رائعة ومميزة".

وكان قد أكد محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي، جاهزية فريقه لمواجهة الزمالك غدًا في نهائي كأس السوبر المصري للأندية الأبطال، مشيرًا إلى أن الهدف هو التتويج باللقب والعودة به إلى مصر.

وقال الشناوي خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد اليوم: "كان هدفنا الأساسي هو التأهل إلى نهائي السوبر من مباراة سيراميكا، ونجحنا في ذلك، والآن تركيزنا بالكامل على النهائي أمام الزمالك".

وأضاف حارس الأهلي: "مباريات الأهلي والزمالك دائمًا مختلفة في كل شيء، سواء في التحضير أو الأجواء، ونحن جاهزون تمامًا للمواجهة ونتمنى أن نُسعد جماهيرنا بالبطولة".

وعلّق الشناوي على اللقطة التي جمعته بأحد مشجعي الأهلي عقب مباراة سيراميكا قائلاً: "من الطبيعي أن يرغب جمهور الأهلي في رؤية الفريق بأفضل حال، ونحن نتقبل النقد طالما في إطار الاحترام. جمهور الأهلي دائمًا في ظهرنا، لكن عندما يصدر تجاوز من فرد أو اثنين، نعلم أن هذا لا يمثل جمهورنا الكبير. ما يُقال على السوشيال ميديا غير صحيح، وما حدث بعد مباراة سيراميكا كان مجرد تجاوز بسيط تم الرد عليه بأدب واحترام".

ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك في الخامسة والنصف مساء غدًا بتوقيت القاهرة على استاد محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، في قمة مرتقبة لتحديد بطل النسخة الثالثة والعشرين من السوبر المصري.