إذاعة جيش الاحتلال: الرفات التي سلمتها حماس إلى إسرائيل الليلة الماضية لا تعود لأي محتجز
لم نقصد الإساءة.. أول تعليق من الأهلي على أزمة صور ثلاثي الزمالك
تنسيق بين 3 وزارات لترويج الحضارة المصرية بالتزامن مع افتتاح المتحف الكبير
رقصت بملابس خادشة.. صانعة محتوى بالإسكندرية تواجه الحبس سنتين بالقانون
صحيفة يونانية: المتحف المصري الكبير يعرض أعظم اكتشاف أثري في العالم
مصطفي أبو زهرة: المتحف الكبير هدية مصر للعالم وتجسيد لعظمة حضارتنا
وزير السياحة يتابع الاستعدادات النهائية لافتتاح المتحف الكبير .. الفنادق والمواقع الأثرية جاهزة لاستقبال ضيوف مصر
سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 مفاجأة
محرك للاقتصاد.. وزير الزراعة: افتتاح المصري الكبير ميلاد حضاري جديد
ما المسافة المسموح بها بين الصفوف فى صلاة الجماعة؟.. الإفتاء توضح
العالم يحتفي بافتتاح المتحف الكبير.. صرح يجسد عظمة التاريخ والعبقرية
جثمانا كاهن كنيسة الأنبا شنودة بالغردقة وزوجته يصلان الكاتدرائية
جاله عرض كبير .. مصطفي عبده يحذر إدارة الأهلي من رحيل نجم الفريق

يمنى عبد الظاهر

وجه مصطفي عبده، نجم الأهلي السابق، طلبًا عاجلًا لمجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، بشأن مستقبل المالي أليو ديانج لاعب الفريق الكروي بالقلعة الحمراء.
 

ويرتبط ديانج مع النادي الأهلي بعقد ينتهي نهاية الموسم الجاري، وبالتالي يحق للاعب الرحيل عن القلعة الحمراء بالمجان لأي نادي.

وقال مصطفي عبده في تصريحات تليفزيونية عبر شاشة «إم بي سي مصر 2»: «أنا بوجه طلب لمجلس إدارة النادي الأهلي، وبقولهم النهاردة متغلطوش الغلط الكبير اللي مشي بيه وسام مع ديانج».

وتابع: «راضوه بأي شيء هو قلب الفرقة وشوف الماتشات الأخيرة هو اللي بيلعب وبيمسك كورة وبيتحرك وبيلعب وهو اللي بيقدم».

وأضاف مصطفي عبده: «هو حاليًا جاله عرض كبير من بره وقولتهلم لازم تراضوه قبل ما يمشي».

