جاله عرض كبير .. مصطفي عبده يحذر إدارة الأهلي من رحيل نجم الفريق

وجه مصطفي عبده، نجم الأهلي السابق، طلبًا عاجلًا لمجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، بشأن مستقبل المالي أليو ديانج لاعب الفريق الكروي بالقلعة الحمراء.



ويرتبط ديانج مع النادي الأهلي بعقد ينتهي نهاية الموسم الجاري، وبالتالي يحق للاعب الرحيل عن القلعة الحمراء بالمجان لأي نادي.



وقال مصطفي عبده في تصريحات تليفزيونية عبر شاشة «إم بي سي مصر 2»: «أنا بوجه طلب لمجلس إدارة النادي الأهلي، وبقولهم النهاردة متغلطوش الغلط الكبير اللي مشي بيه وسام مع ديانج».



وتابع: «راضوه بأي شيء هو قلب الفرقة وشوف الماتشات الأخيرة هو اللي بيلعب وبيمسك كورة وبيتحرك وبيلعب وهو اللي بيقدم».



وأضاف مصطفي عبده: «هو حاليًا جاله عرض كبير من بره وقولتهلم لازم تراضوه قبل ما يمشي».