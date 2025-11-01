قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رمز القوة والعظمة.. رحلة الملك رمسيس الثاني من صخب القاهرة إلى بهو المجد في المتحف المصري الكبير
عادل عوض: المتحف الكبير يبرز دور مصر التاريخي والثقافي والحضاري عالميا
نهال عنبر: افتتاح المتحف الكبير يعكس فخر الشعب المصري بحضارته العريقة
دعاء الفجر للفرج وتيسير الأرزاق.. ردد أفضل كلمات تبدأ بها يومك
تبدأ من 120 ألف ريال.. سعر ومواصفات سانج يونج توريس 2025 في السعودية
بسبب تيك توك.. قضية إسقاط حضانة غريبة داخل محكمة الأسرة
صحيفة أمريكية : فنزويلا طلبت من روسيا وإيران أسلحة متطورة
عميد المنشدين ياسين التهامي يُشعل الليلة الكبيرة لمولد الدسوقي| صور
الخارجية الأمريكية :إدارة ترامب تدعم إلغاء العقوبات المفروضة على سوريا
زاهي حواس لـ صدى البلد: بكيت عندما رأيت لافتات ضدي بميدان التحرير .. ويكشف أسرارا جديدة حول وفاة توت عنخ آمون
سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه السبت 1-11-2025
رياضة

مهيب عبد الهادي يهنئ مجلس إدارة الأهلي الجديد

مهيب عبد الهادي
مهيب عبد الهادي
ميرنا محمود

حرص الإعلامي مهيب عبد الهادي على تهنئة مجلس إدارة الأهلي الجديد بعد فوز قائمة الكابتن محمود الخطيب بالكامل بمقاعد المجلس، و اكتساح جميع مرشحيها لمختلف المناصب في تصويت الجمعية العمومية.

و كتب مهيب عبد الهادي عبر فيسبوك:مبرووووووك لمجلس ادارة الأهلي الجديد.

أسفرت نتائج انتخابات مجلس إدارة النادي الأهلي عن فوز قائمة الكابتن محمود الخطيب بالكامل بمقاعد المجلس، بعد اكتساح جميع مرشحيها لمختلف المناصب في تصويت الجمعية العمومية، لتستمر إدارة الخطيب في قيادة القلعة الحمراء لفترة جديدة مليئة بالطموحات والتحديات.

وحصد الكابتن محمود الخطيب مقعد رئاسة النادي الأهلي بعد حصوله على 10363 صوتًا، ليواصل مسيرته في قيادة النادي للولاية الثالثة على التوالي. وأكدت النتائج النهائية على ثقة أعضاء الجمعية العمومية في قدرته على استكمال مشروعات التطوير داخل النادي.

ياسين منصور نائبًا للرئيس ومرتجي أمينًا للصندوق

جاء رجل الأعمال ياسين منصور في منصب نائب الرئيس بعد حصوله على 10913 صوتًا، بينما فاز خالد مرتجي بمنصب أمين الصندوق بـ 10692 صوتًا، في تأكيد جديد على قوة وتماسك قائمة الخطيب.

مهيب عبد الهادي الاهلي مجلس ادارة الاهلي الجديد الخطيب

طبخ بدون نار.. 5 أكلات باردة تصلح للغداء أو العشاء

أسرار المطاعم في تحمير الدجاج.. نكهة لا تُقاوم في البيت

إلهام عبد البديع تحتفي بإفتتاح المتحف المصري على طريقتها الخاصة

جرّبي وصفة المكرونة بـ5 طرق غير تقليدية.. من الشرق للغرب

