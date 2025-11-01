مهيب عبد الهادي يهنئ مجلس إدارة الأهلي الجديد

حرص الإعلامي مهيب عبد الهادي على تهنئة مجلس إدارة الأهلي الجديد بعد فوز قائمة الكابتن محمود الخطيب بالكامل بمقاعد المجلس، و اكتساح جميع مرشحيها لمختلف المناصب في تصويت الجمعية العمومية.

و كتب مهيب عبد الهادي عبر فيسبوك:مبرووووووك لمجلس ادارة الأهلي الجديد.

أسفرت نتائج انتخابات مجلس إدارة النادي الأهلي عن فوز قائمة الكابتن محمود الخطيب بالكامل بمقاعد المجلس، بعد اكتساح جميع مرشحيها لمختلف المناصب في تصويت الجمعية العمومية، لتستمر إدارة الخطيب في قيادة القلعة الحمراء لفترة جديدة مليئة بالطموحات والتحديات.

وحصد الكابتن محمود الخطيب مقعد رئاسة النادي الأهلي بعد حصوله على 10363 صوتًا، ليواصل مسيرته في قيادة النادي للولاية الثالثة على التوالي. وأكدت النتائج النهائية على ثقة أعضاء الجمعية العمومية في قدرته على استكمال مشروعات التطوير داخل النادي.

ياسين منصور نائبًا للرئيس ومرتجي أمينًا للصندوق

جاء رجل الأعمال ياسين منصور في منصب نائب الرئيس بعد حصوله على 10913 صوتًا، بينما فاز خالد مرتجي بمنصب أمين الصندوق بـ 10692 صوتًا، في تأكيد جديد على قوة وتماسك قائمة الخطيب.