نتائج انتخابات الأهلي.. محمد الجارحي يحصد أعلى الأصوات

أعلن رئيس الهيئة القضائية المشرفة على انتخابات النادي التي جرت امس الجمعة عن فوز قائمة الكابتن محمود الخطيب .
ليكون تشكيل مجلس إدارة النادي الجديد، الذي سوف يتولى مقاليد الأمور خلال السنوات الأربع القادمة على النحو التالي:
محمود الخطيب: رئيسًا وحصل علي ١٠٣٦٣ صوتا
ياسين منصور: نائبًا للرئيس ب ١٠٩١٣ صوتا
خالد مرتجي: أمينًا للصندوق ب ١٠٦٩٢ صوتا
العضوية فوق السن:
طارق قنديل ب ١٠٠٧٩ صوتا
محمد الغزاوي ب ٩٧٩٤ صوتا
محمد الدماطي ب ١٠٠٨٣ صوتا
محمد الجارحي ب ١٠١١٠ صوتا
سيد عبد الحفيظ ب ١٠٠٢٢ صوتا
حازم هلال ب ١٠٠١١ صوتا
أحمد حسام عوض ب ٩٩٤٩ صوتا
العضوية تحت السن:
إبراهيم العامري فاروق ب ١٠٠٢١٦ صوتا
رويدا هشام ب ١٠١٧٠ صوتا
وشهدت انتخابات الاهلي فوز كل من الخطيب و ياسين منصور و خالد مرتجي والاعضاء تحت السن ابراهيم العامري ورويدا هشام بالتزكية .