نتائج انتخابات الأهلي.. محمد الجارحي يحصد أعلى الأصوات

أعلن رئيس الهيئة القضائية المشرفة على انتخابات النادي التي جرت امس الجمعة عن فوز قائمة الكابتن محمود الخطيب .

ليكون تشكيل مجلس إدارة النادي الجديد، الذي سوف يتولى مقاليد الأمور خلال السنوات الأربع القادمة على النحو التالي:

محمود الخطيب: رئيسًا وحصل علي ١٠٣٦٣ صوتا

ياسين منصور: نائبًا للرئيس ب ١٠٩١٣ صوتا

خالد مرتجي: أمينًا للصندوق ب ١٠٦٩٢ صوتا

العضوية فوق السن:

طارق قنديل ب ١٠٠٧٩ صوتا

محمد الغزاوي ب ٩٧٩٤ صوتا

محمد الدماطي ب ١٠٠٨٣ صوتا

محمد الجارحي ب ١٠١١٠ صوتا

سيد عبد الحفيظ ب ١٠٠٢٢ صوتا

حازم هلال ب ١٠٠١١ صوتا

أحمد حسام عوض ب ٩٩٤٩ صوتا

العضوية تحت السن:

إبراهيم العامري فاروق ب ١٠٠٢١٦ صوتا

رويدا هشام ب ١٠١٧٠ صوتا

وشهدت انتخابات الاهلي فوز كل من الخطيب و ياسين منصور و خالد مرتجي والاعضاء تحت السن ابراهيم العامري ورويدا هشام بالتزكية .