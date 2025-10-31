الخطيب يشيد بدور اللجنة القضائية والجهة الإدارية في نجاح انتخابات الأهلي

وجه محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي ، الشكر إلى اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات النادي، برئاسة المستشار زكي شلقامي، مدير التفتيش القضائي، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، وعضوية كل من المستشار إبراهيم فكار نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، والمستشار محمد حافظ نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، والمستشار محمد عبد المعطي نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، وذلك على جهودهم الكبيرة.

كما وجه الخطيب الشكر للجهة الإدارية المركزية ممثلة في الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، ومحمود فوزي، وكيل الوزارة، مدير مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة، والمشرف على الجمعية العمومية للنادي.