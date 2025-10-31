قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
"الرئاسي اليمني": افتتاح المتحف المصري الكبير حدث عالمي فارق يجسد ريادة مصر الحضارية
وكيل المخابرات العامة السابق: مصر أمام تحديات كبيرة لحماية القضية الفلسطينية
سيدة شهيرة تمنع مكالمة تليفونية مهمة بين إلهام شاهين وزاهي حواس
التأثير النفسي لزيارة المتحف المصري الكبير .. يعالج التوتر ويحسن من حالتك النفسية
سر تأخر إعلان الزمالك رحيل فيريرا عن تدريب الفريق
أبو مازن: أعرب عن تقديري لجهود الرئيس السيسي لدعم الشعب الفلسطيني
زاهي حواس: كل اللي بيتقال عن اسم فرعون غير صحيح
الصليب الأحمر يعلن نقل رفات 3 رهائن إلى إسرائيل
يحيى الفخراني يتألق في عرض الملك لير على المسرح القومي
سلفي يُحرّم تريند صور الفراعنة.. وعالم أزهري: جائز وفتواه لا أصل لها في الشرع
صور فضائية حديثة تكشف نشاط نووي جديد في إيران.. ماذا يحدث؟
باحث برازيلي: المتحف المصري الكبير ولادة جديدة لمصر القديمة
رياضة

الخطيب يشيد بدور اللجنة القضائية والجهة الإدارية في نجاح انتخابات الأهلي

محمود الخطيب
محمود الخطيب
عبدالحكيم أبو علم

وجه محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي ، الشكر إلى اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات النادي، برئاسة المستشار زكي شلقامي، مدير التفتيش القضائي، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، وعضوية كل من المستشار إبراهيم فكار نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، والمستشار محمد حافظ نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، والمستشار محمد عبد المعطي نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، وذلك على جهودهم الكبيرة.

كما وجه الخطيب الشكر للجهة الإدارية المركزية ممثلة في الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، ومحمود فوزي، وكيل الوزارة، مدير مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة، والمشرف على الجمعية العمومية للنادي.

النادي الأهلي محمود الخطيب الاهلي الدوري المصري إنتخابات الاهلي

التأثير النفسي لزيارة المتحف المصري الكبير .. يعالج التوتر ويحسن من حالتك النفسية

تأثير المتحف المصري الجديد والأماكن التاريخية على النفس البشرية

طريقة عمل الجلاش الحلو.. مقرمش من الخارج وطري من الداخل

طريقة عمل الجلاش الحلو

سر نجاح عجينة البيتزا في الشتاء .. حيل مدهشة للحصول على طراوة المطاعم في المنزل

نصائح أساسية لعمل عجينة بيتزا طرية وناجحة

بعد اقتراب تسجيله في اليونسكو .. لماذا يُعد الكشري وجبة "سوبر فوود"؟

فوائد الكشري المصري

أزمه شيماء سعيد

بيهددني بالفيديوهات زيها.. طليقة إسماعيل الليثي تربط مصيرها بأزمة رحمة محسن

أزمه رحمه محسن

خفايا زواج الـ4 أشهر| المأذون يكشف سر رحمة محسن ورجل الأعمال.. وماذا حدث في 2024؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام ـ أستاذ أصول التربية والمستشار التربوي

د. منال إمام تكتب: مصر جاءت وبعدها جاء التاريخ

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: المتحف المصري الكبير.. رمز لنهضة مصر الحديثة أمام العالم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: هنا تتكلم الحضارة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبدالقادر يكتب: المتحف المصري الكبير.. قلب الحضارة النابض

محمد مندور

محمد مندور يكتب: لماذا نحتفي بالمتحف المصري الكبير؟

