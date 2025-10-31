الخطيب يشكر أعضاء الجمعية العمومية للأهلي

وجه محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي الشكر لأعضاء الجمعية العمومية على مشاركتهم الفاعلة اليوم في رسم مستقبل الأهلي، واختيار مجلس إدارة جديد يتولى قيادة الأهلي خلال السنوات الأربع المقبلة.

وأكد الخطيب أن الجمعية العمومية كانت اليوم كعادتها نموذجا يحتذى في الانتماء والحرص على مصلحة النادي، ومثالا للوعي والمسؤولية والمشاركة الإيجابية في صناعة القرار.

جمعيتان عموميتان

وأشار الخطيب إلى أنه خلال شهر واحد فقط عقدت جمعيتان عموميتان داخل الأهلي، الأولى خاصة بتوافق لائحة النادي مع قانون الرياضة، والثانية الجمعية العمومية العادية لإجراء الانتخابات، ورغم ذلك حرص أعضاء النادي على التواجد والمشاركة الفاعلة التي تعكس حرصهم على المشاركة والاضطلاع بالدور التاريخي للجمعية العمومية للأهلي.

ووجه رئيس النادي الشكر لمجلس الإدارة في دورة 2025-2021، مؤكدًا أن كل عضو أدى دوره بإخلاص وحرص شديد على خدمة الأهلي بدعم من الجمعية العمومية، كما خص بالشكر الأعضاء الذين لم تشملهم قائمته الانتخابية، وثمن تفهمهم لرؤية المرحلة المقبلة، رغم نجاحهم السابق، مؤكدًا أن الاختلاف في الرؤى لا يفسد وحدة الأهلي، وأن جميع أبناء النادي يجمعهم الإخلاص والانتماء.

واختتم الخطيب تصريحاته قائلاً: سيبقى الأهلي قويا بمشاركة أبنائه المخلصين، وبحضور الجمعية العمومية لبناء مستقبل النادي.