عمومية الأهلي تفوض مجلس الإدارة في جدول الأعمال

أعلن المستشار زكي شلقامي، مدير التفتيش القضائي بهيئة النيابة الإدارية، رئيس اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات النادي، عدم اكتمال النصاب القانوني لاجتماع جدول أعمال الجمعية العمومية العادية في اجتماعها الثاني الذي جرى اليوم الجمعة، وتفويض مجلس الإدارة في باقي بنود جدول الأعمال التي لم يتم التصويت عليها فيما عدا بندي الميزانية والحساب الختامي يتم إرسالهما إلى الجهة الإدارية لإرسالهما إلى الجهاز المركزي للمحاسبات، وذلك وفقًا للائحة النظام الأساسي للنادي.

وفيما يتعلق ببند انتخاب مجلس الإدارة فقد اكتمل النصاب القانوني بعد غلق باب التصويت في السابعة مساء بأعداد تجاوزت أكثر من ١١ ألف عضو، وتجري حاليًّا عملية فرز الأصوات تمهيدًا لإعلان النتائج.