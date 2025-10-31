اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية للأهلي

أعلن المستشار زكي شلقامي، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، رئيس اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات النادي الأهلي، عن اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية التي جرت أعمالها اليوم الجمعة في اجتماعها الثاني، وتم غلق باب التصويت في السابعة مساء، وأعقب ذلك البدء في عملية فرز الأصوات.

ويعقد النادى الأهلى اليوم، جمعيته العمومية العادية لانتخاب مجلس إدارة جديد يقود القلعة الحمراء لمدة أربع سنوات، بعد عدم اكتمال النصاب القانونى فى المرة الأولى والذى يحتاج لحضور 50%+1، بينما يكتمل النصاب القانونى اليوم بحضور 5 آلاف عضو.

ويوجد محمود الخطيب، منفردا كمرشح وحيد على منصب رئاسة النادى، وياسين منصور لمنصب النائب، وخالد مرتجى لأمانة الصندوق، وفى العضوية فوق السن ترشح 8 مطلوب نجاح 7 فقط، وتضم قائمة الخطيب: طارق قنديل ومحمد الدماطى ومحمد الغزاوى ومحمد الجارحى وأحمد حسام عوض وحازم هلال وسيد عبدالحفيظ، بجانب مرشح مستقل وهو الدكتور حسين طنطاوى وفى العضوية، تحت السن إبراهيم العامرى ورويدا هشام.