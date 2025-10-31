قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تحذيرات من خطر يهدد أولادك | هل تتحرش روبوتات الذكاء الاصطناعي بالمراهقين؟ .. كيف يحدث التلاعب النفسي الرقمي؟
بث مباشر لخطبة الجمعة بالعاصمة الإدارية
عطل مفاجئ بقطار ببني سويف يتسبب في توقف جزئي لحركة القطارات
الأمم المتحدة: الفاشر السودانية تحولت إلى بؤرة لفظائع ممنهجة
آخر تحديث لسعر الذهب اليوم الجمعة 31-10-2025
رفع القدرة التنافسية.. تقدم بارز للجامعات المصرية في تصنيف ليدن الهولندي لعام 2025
6721 فرصة عمل جديدة.. اعرف الأماكن والرواتب وطريقة التقديم
المطبخ المصري القديم.. فلسفة غذاء صحي تسبق عصرها
وزير الخارجية: ندعم أمن واستقرار المنطقة بإيجاد حلول سلمية للملف النووي
بالساعة والتاريخ| موعد حفل افتتاح المتحف المصري الكبير.. صور
موعد صلاة الجمعة .. اعرف التوقيت الشتوي الصحيح للصلوات الخمس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

توافد أعضاء الأهلي للمشاركة في انتخابات النادي لاختيار مجلس جديد

الخطيب
الخطيب
ياسمين تيسير

بدأ أعضاء الجمعية العمومية بالنادي الاهلي في التوافد علي مقر النادي بالجزيرة من أجل المشاركة في اعمال الجمعية العمومية لانتخاب مجلس ادارة جديد لمدة ٤ سنوات قادمة.

وبدأت عملية التصويت في كشوف الاقتراع بداية من الساعة التاسعة صباحا علي ان تستمر حتي السابعة مساء.


ويعقد النادى الأهلى اليوم، جمعيته العمومية العادية لانتخاب مجلس إدارة جديد يقود القلعة الحمراء لمدة أربع سنوات، بعد عدم اكتمال النصاب القانونى فى المرة الأولى والذى يحتاج لحضور 50%+1، بينما يكتمل النصاب القانونى اليوم بحضور 5 آلاف عضو.

ويوجد محمود الخطيب، منفردا كمرشح وحيد على منصب رئاسة النادى، وياسين منصور لمنصب النائب، وخالد مرتجى لأمانة الصندوق، وفى العضوية فوق السن ترشح 8 مطلوب نجاح 7 فقط، وتضم قائمة الخطيب: طارق قنديل ومحمد الدماطى ومحمد الغزاوى ومحمد الجارحى وأحمد حسام عوض وحازم هلال وسيد عبدالحفيظ، بجانب مرشح مستقل وهو الدكتور حسين طنطاوى وفى العضوية، تحت السن إبراهيم العامرى ورويدا هشام.

الخطيب الاهلي النادي الاهلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

قفز 600 جنيه فجأة.. سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد الزيادة الجديدة

رحمة أحمد

رحمة أحمد بعد الزج باسمها في أزمة رحمة محسن: كرهت اسمي.. وهعمل محضر

توقعات أسعار الذهب

البنك الدولي يكشف توقعات أسعار الذهب في 2026.. هل يستمر الارتفاع؟

إعصار

عاصفة القرن.. إعصار يضرب هايتي ووفاة 30 شخصا وفقدان العشرات

سعر الذهب

سعر أقل عيار ذهب اليوم الجمعة 31-10-2025

هل أنت مستأجر قديم؟.. هذه الحالة تُخرجك من شقتك دون سابق إنذار

هل أنت مستأجر قديم؟.. هذه الحالة تُخرجك من شقتك دون سابق إنذار

سعر الذهب

سعر الذهب صباح اليوم الجمعة 31-10-2025

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 فاق التوقعات

ترشيحاتنا

الفول

فوئد وأضرار.. ماذا يحدث للجسم عند تناول الفول في الصباح

الكابوريا

متبلة ولذيذة.. طريقة عمل الكابوريا

مشروبات

مشروبات تحسن الأيض والهضم قبل النوم

بالصور

بعد تسريحهم.. مهندسو تسلا يتحدون إيلون ماسك بسيارة كوبيه فاخرة

Speedster
Speedster
Speedster

عيوب التصنيع تجبر هوندا على سحب 700 ألف سيارة من الأسواق

هوندا
هوندا
هوندا

بقوة 1258حصانا.. شاهد سيارة مكلارين الخارقة الجديدة

ماكلارين
ماكلارين
ماكلارين

نيسان تطلق أرخص شاحنة كهربائية بسعر يبدأ من 25 ألف دولار

نيسان فرونتير
نيسان فرونتير
نيسان فرونتير

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: هات ايدك يا ولا وتعالى نجري ..!!

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل نحن نحب من يُشبهنا أم من يُكملنا ؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: المتحف المصري إنجاز وأمانة

د. هبة النجار

د.هبة النجار تكتب: مصر.. وطن السلام

المزيد