توافد أعضاء الأهلي للمشاركة في انتخابات النادي لاختيار مجلس جديد

بدأ أعضاء الجمعية العمومية بالنادي الاهلي في التوافد علي مقر النادي بالجزيرة من أجل المشاركة في اعمال الجمعية العمومية لانتخاب مجلس ادارة جديد لمدة ٤ سنوات قادمة.

وبدأت عملية التصويت في كشوف الاقتراع بداية من الساعة التاسعة صباحا علي ان تستمر حتي السابعة مساء.



ويعقد النادى الأهلى اليوم، جمعيته العمومية العادية لانتخاب مجلس إدارة جديد يقود القلعة الحمراء لمدة أربع سنوات، بعد عدم اكتمال النصاب القانونى فى المرة الأولى والذى يحتاج لحضور 50%+1، بينما يكتمل النصاب القانونى اليوم بحضور 5 آلاف عضو.

ويوجد محمود الخطيب، منفردا كمرشح وحيد على منصب رئاسة النادى، وياسين منصور لمنصب النائب، وخالد مرتجى لأمانة الصندوق، وفى العضوية فوق السن ترشح 8 مطلوب نجاح 7 فقط، وتضم قائمة الخطيب: طارق قنديل ومحمد الدماطى ومحمد الغزاوى ومحمد الجارحى وأحمد حسام عوض وحازم هلال وسيد عبدالحفيظ، بجانب مرشح مستقل وهو الدكتور حسين طنطاوى وفى العضوية، تحت السن إبراهيم العامرى ورويدا هشام.