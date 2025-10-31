لا يصلح.. إبراهيم سعيد يرد على شائعة انتقال حسام عبد المجيد للأهلي

تحدث الإعلامي إبراهيم سعيد، عن رأيه في انتقال لاعب الزمالك حسام عبد المجيد، للنادي الأهلي.

وقال إبراهيم سعيد في فيديو عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “أنا عايز أعرف حاجة، مين صاحب إشاعة إن حسام عبدالمجيد هينتقل للأهلي؟، بطمن جمهور الزمالك مستحيل الأهلي يفكر فيه بالمستوى ده”.

وتابع: “حسام عبد المجيد بيقدم مستويات سيئة وأداءه متراجع، وأنا مش شايفه المدافع السوبر، لا هو عنده مهارة التسليم والتسلم، ولا بيعرف يلعب واحد على واحد، ولا تدخلاته قوية وعنيفة”.

وأضاف: “حسام عبدالمجيد مش بيعرف يسدد ولا بيصنع الفارق مع الزمالك ولا عنده مهارة الانطلاق، على أي أساس يروح النادي الأهلي، هو مش مكسر الدنيا مع ناديه بل بالعكس ده نقطة ضعف واضحة”.