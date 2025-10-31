رفض هدية الأهلي.. لاعب الزمالك السابق ينتقد فيريرا

أكد إبراهيم عبدالخالق، لاعب الزمالك السابق، أن الجهاز الفني للفريق الأبيض بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا رفض هدية الأهلي بعد تعادله مع بتروجت وسقط في فخ التعادل مع البنك الأهلي.

وقال عبدالخالق في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" عبر قناة نادي الزمالك مع كابتن محمد أبوالعلا: "يجب أن يدرك لاعبي الزمالك قيمة قميص القلعة البيضاء، ودائما نرفض الهدايا من المنافسين والدوري لا يزال طويلا وجميع الأندية ستفقد المزيد من النقاط".

وأضاف: “فيريرا فرط في العديد من النقاط السهلة هذا الموسم، وأتمنى تصحيح الأخطاء قبل السوبر المصري لأن بيراميدز فريق صعب للغاية ويمتلك مجموعة من اللاعبين المميزين”.

ويحتل الزمالك المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 19 نقطة.