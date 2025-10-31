محمد بركات: الزمالك معتاد على إهدار الفرص.. والدوري غريب

أكد محمد بركات، لاعب الأهلي السابق، أن الزمالك ما زال يعاني من مشكلة إهدار الفرص، مشيرًا إلى أن الفريق الأبيض لم يستغل تعثر الأهلي أمام بتروجت، ولم يقدم الأداء الذي يؤهله لتحقيق الفوز أمام البنك الأهلي.

وقال محمد بركات خلال استضافته في برنامج "يا مساء الأنوار" مع الإعلامي مدحت شلبي عبر قناة MBC مصر 2: "الزمالك معودنا على إهدار الفرص وعدم استغلال تعثر الأهلي بالأمس أمام بتروجت، وعلى أدائه خلال الـ90 دقيقة أمام البنك الأهلي لا يستحق الانتصار".



وأضاف: "كلنا عارفين الأزمات اللي الزمالك بيمر بيها، وعن نفسي بتمنى إنها تخلص وتنتهي، لأن مفيش حد بيحب الكورة يحب يشوف الزمالك بعيد".



وتابع بركات حديثه قائلًا: "الزمالك مكنش في حالته، وكمان البنك الأهلي مكنش في حالته، والزمالك فرط في النقاط الثلاثة اللي كانت ممكن توصله للمركز الثالث بفارق نقطة عن الأهلي صاحب المركز الثاني ونقطتين عن سيراميكا المتصدر".



واختتم نجم الأهلي السابق تصريحاته، مؤكدًا أن شكل الدوري هذا الموسم يبدو غريبًا، مضيفًا: "الدوري شكله غريب ولسه الفرق هتفقد نقط تاني".