خالد طلعت يرصد تراجع الزمالك في الدوري

رصد الناقد الرياضي خالد طلعت تراجع نتائج نادي الزمالك في الفترة الأخيرة ببطولة الدوري المصري الممتاز، مشيرًا إلى أن الفريق لم يحقق أي فوز خلال آخر أربع مباريات له في المسابقة، التي أُقيمت جميعها في القاهرة.

ونشر خالد طلعت عبر حسابه الشخصي على موقع فيسبوك منشورًا قال فيه: “الزمالك في آخر 4 مباريات في الدوري لم يحقق أي فوز وكانت جميعها في القاهرة".

وتابع: “تعادل مع الجونة ثم هزيمة من الأهلي ثم تعادل مع غزل المحلة ثم تعادل مع البنك الأهلي”.

وأضاف: “3 تعادلات وهزيمة بدون تحقيق أي فوز، الزمالك حصد 3 نقاط فقط من 12 نقطة وفقد 9 نقاط كاملة”.

واختتم: "الزمالك اهتزت شباكه في كل المباريات الأربعة وسجل 4 أهداف ودخل مرماه 5 أهداف".

وتعادل فريق الزمالك مع البنك الأهلي بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 19 نقطة يحتل بهم المركز الرابع في حين ارتفع رصيد البنك الأهلي إلى 15 نقطة يحتل بهم المركز التاسع.

ناصر ماهر أفضل لاعب في لقاء الزمالك والبنك الأهلي

توج ناصر ماهر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بجائزة أفضل لاعب في لقاء البنك الأهلي الذي أقيم اليوم في مسابقة الدوري الممتاز.

وتسلم اللاعب الجائزة في أرضية الملعب عقب انتهاء اللقاء .

