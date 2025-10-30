قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مصر تتأهل لنهائي كأس العالم لكرة اليد للناشئين بالفوز على إسبانيا
شريف عامر: المجتمع الدولي بات يتعامل مع ما يجري في دارفور كأزمة إنسانية كبرى
رفع درجة الاستعداد القصوى بمطاري سفنكس والقاهرة قبل ساعات من افتتاح المتحف الكبير
إنجاز تاريخي.. منتخب الناشئين يهزم إسبانيا ويتأهل إلى نهائي بطولة العالم لكرة اليد
عقوبة ضد الزمالك بسبب غياب يانيك فيريرا عن المؤتمر الصحفي بعد مباراة البنك الأهلي
مليونية في حب أبو العينين.. الآلاف في الليلة الختامية لمولد الدسوقي بكفر الشيخ
محطم نفسيا.. جندي إسرائيلي ينهي حياته بعد عودته من غزة
إصابة مصطفى شلبي بتمزق في العضلة الخلفية بعد مواجهة الزمالك والبنك الأهلي
مؤتمر حاشد للقائمة الوطنية بالجيزة.. أبو العينين: الحضور الجماهيري الكبير يؤكد أن المصريين سيقولون كلمتهم للمستقبل.. ومصطفى بكري: كلنا خلف الرئيس السيسي
2 مليون جنيه تعويض.. إحباط محاولتين لتهريب أدوية وسجائر أجنبية بميناء نويبع
موعد صلاة الجمعة بالتوقيت الشتوي.. في القاهرة والإسكندرية وأسوان وباقي المحافظات
بعد فيديو غير لائق.. عقوبة تنتظر الزوج السري للفنانة رحمة محسن
رياضة

خالد طلعت يرصد تراجع الزمالك في الدوري

جمهور الزمالك
جمهور الزمالك
يارا أمين

رصد الناقد الرياضي خالد طلعت تراجع نتائج نادي الزمالك في الفترة الأخيرة ببطولة الدوري المصري الممتاز، مشيرًا إلى أن الفريق لم يحقق أي فوز خلال آخر أربع مباريات له في المسابقة، التي  أُقيمت جميعها في القاهرة.

ونشر خالد طلعت عبر حسابه الشخصي على موقع فيسبوك منشورًا قال فيه: “الزمالك في آخر 4 مباريات في الدوري لم يحقق أي فوز وكانت جميعها في القاهرة".

وتابع: “تعادل مع الجونة ثم هزيمة من الأهلي ثم تعادل مع غزل المحلة ثم تعادل مع البنك الأهلي”.

وأضاف: “3 تعادلات وهزيمة بدون تحقيق أي فوز، الزمالك حصد 3 نقاط فقط من 12 نقطة وفقد 9 نقاط كاملة”.

 واختتم: "الزمالك اهتزت شباكه في كل المباريات الأربعة وسجل 4 أهداف ودخل مرماه 5 أهداف".

وتعادل فريق الزمالك مع البنك الأهلي بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 19 نقطة يحتل بهم المركز الرابع في حين ارتفع رصيد البنك الأهلي إلى 15 نقطة يحتل بهم المركز التاسع.

ناصر ماهر أفضل لاعب في لقاء الزمالك والبنك الأهلي 

توج ناصر ماهر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بجائزة أفضل لاعب في لقاء البنك الأهلي الذي أقيم اليوم في مسابقة الدوري الممتاز.

وتسلم اللاعب الجائزة في أرضية الملعب عقب انتهاء اللقاء .

خالد طلعت الزمالك فيسبوك الجونة الأهلي غزل المحلة البنك الأهلي

سعر الذهب

عيار 21 يفقد 600 جنيه.. تراجع جديد في سعر الذهب الآن

رحمة محسن

أول تعليق من مأذون زواج رحمة محسن بعد أزمة الفيديوهات المسربة .. خاص

الاب الضحية

خدّره بحبوب منومة وخنقه.. القصة الكاملة لشاب أنهى حياة والده رجل الأعمال لخلاف على أموال في طنطا

رحمة محسن

رحمة محسن تتجاهل أزمة زوجها السابق وتعود لإحياء حفل الهالويين

صورة أرشيفية

القصة الكاملة لاعتداء طاقم تمريض على مريضة بالعناية المركزة بمستشفى خاص بطنطا

رحمة محسن وشيماء سعيد

زي رحمة محسن .. طليقة إسماعيل الليثي تعلن تعرضها للتهديد

عيسى ابولولو سفاح الفاشر

قوات الدعم السريع تعلن القبض على عيسى أبو لولو تمهيدا لمحاكمته في انتهاكات الفاشر

ريم سامي

إصابة ابن الفنانة ريم سامي إثر سقوطه على رأسه.. ووالدها يطلب الدعاء: دخل العناية المركزة

