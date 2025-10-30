رضا عبدالعال: فيريرا سبب أزمة الزمالك وليس اللاعبين

أكد رضا عبدالعال محلل برنامج "البريمو " أن البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك سبب تراجع نتائج الفريق في بطولة الدوري الممتاز هذا الموسم.

وقال رضا عبدالعال محلل برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي إسلام صادق:" البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني لفريق الزمالك يتحمل مسؤولية سوء نتائج الفريق في مباريات بطولة الدوري الممتاز وليس فقط التعادل مع فريق البنك الأهلي في مسابقة الدوري وليس لاعبي الفريق الأبيض".

وأشار إلى أن مجلس إدارة نادي الزمالك مطالب برحيل يانيك فيريرا المدير الفني في أسرع وقت وقبل المشاركة في بطولة السوبر المصري في دولة الإمارات.