صورة لا تليق بالنادي.. الزمالك يشتكي مجلة الأهلي

قال الإعلامي إيهاب الكومي، إن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، قرر تقديم شكوى رسمية ضد مجلة النادي الأهلي إلى المجلس الأعلى للإعلام، اعتراضًا على ما نشرته المجلة بشأن أزمة الزمالك في نسخة السوبر الماضية.

وأوضح إيهاب الكومي عبر برنامجه "الماتش" المذاع على قناة صدى البلد، إن الزمالك اعتبر أن المادة المنشورة سقطة إعلامية ومهنية، وتثير الفتنة بين جماهير الناديين وتزيد من التعصب الرياضي.

وأضاف الكومي، إن الزمالك طالب المجلس الأعلى للإعلام باتخاذ الإجراءات الرادعة ضد المجلة والمسئول عن نشر المادة، حفاظًا على الروح الرياضية وحق الجماهير في متابعة أخبار الأندية دون إثارة الخلافات والتوتر بين الجماهير.

من جانبه، قال إيهاب الكومي إن الصورة التي نشرت لا تليق بالنادي الأهلي، مؤكدًا أن مثل هذه المواد الإعلامية تزيد الاحتقان بين جماهير القطبين وتضر بروح المنافسة الرياضية، كما نفى صلة المحرر بالصورة التي نشرت مرفقة بالخبر.