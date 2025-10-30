عقوبة ضد الزمالك بسبب غياب يانيك فيريرا عن المؤتمر الصحفي بعد مباراة البنك الأهلي

قررت رابطة الأندية توقيع عقوبة مالية على نادي الزمالك بقيمة 50 ألف جنيه، بسبب غياب المدير الفني للفريق، يانيك فيريرا، عن المؤتمر الصحفي عقب المباراة التي جمعته بفريق البنك الأهلي ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من دوري Nile للمحترفين.

وفقًا للائحة الرابطة، يُلزم المدربون بحضور المؤتمرات الصحفية بعد المباريات، وهو ما لم يحدث من فيريرا في هذه المباراة، وذلك على خلفية الهجوم العنيف من جماهير النادي عليه والمطالبة برحيله بعد التعادل السلبي 1-1 في اللقاء.

يستعد الزمالك لملاقاة طلائع الجيش في الجولة الثالثة عشرة من الدوري، والمقررة يوم الأحد المقبل على ستاد القاهرة الدولي.