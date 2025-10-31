قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
صفقة مدوية.. هل يضحي ريال مدريد بـ فينيسيوس من أجل هالاند؟
لا يصلح.. إبراهيم سعيد يرد على شائعة انتقال حسام عبد المجيد للأهلي
شهيد وجريح.. حصيلة الغارة الإسرائيلية على بلدة كونين اللبنانية
روسيا تتهم كييف بمواصلة سرقة الأموال من الغرب لتمويل الحرب
مستعدون للصدمة ؟.. تغيير غامض يثير غضب مستخدمي واتساب
عمال السياحة العرب: المتحف المصري الكبير قصة صنعتها أجيال متعاقبة
مائل للحرارة .. حالة الطقس اليوم الجمعة 31 أكتوبر 2025
شرطي إسرائيلي يشـ.عل النـ.يران في نفسه قرب منزل مسؤول كبير
تحرك جديد لسعر الذهب في الصاغة اليوم الجمعة 31-10-2025
الأرصاد تكشف تفاصيل طقس يوم افتتاح المتحف المصري الكبير
خطوة بخطوة.. إجراءات الحصول على معاش لغير الموظفين
الجمارك: تطوير آليات التعاون مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي لخلق بيئة عمل أكثر تنافسية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الهلال يتحدى الشباب في مواجهة ساخنة بالدوري السعودي

الهلال ضد الشباب
الهلال ضد الشباب

يستضيف الهلال نظيره الشباب، اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة السابعة من مسابقة الدوري السعودي (دوري روشن).

وتنطلق مباراة الهلال والشباب في الخامسة إلا عشر دقائق بتوقيت القاهرة، السادسة إلا عشر دقائق بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب “المملكة أرينا”.

الهلال ضد الشباب

ويستهدف الهلال بقيادة مدربه سيموني إنزاجي تحقيق انتصاره الرابع على التوالي وإشعال الصراع على صدارة الدوري السعودي.

وخاض الهلال 6 مباريات في الدوري السعودي هذا الموسم، حقق 4 انتصارات وتعادل في مباراتين، ويحتل المركز الثالث برصيد 14 نقطة.

في المقابل، يستهدف الشباب استعادة نغمة الانتصارات الغائبة عن الفريق آخر 4 مباريات وتحسين وضعه في جدول الترتيب.

ويوجد الشباب في المركز الـ13 بجدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 6 نقاط من انتصار يتيم و3 تعادلات وهزيمتين.

الهلال الشباب الدوري السعودي دوري روشن الهلال والشباب إنزاجي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رحمة محسن وشيماء سعيد

زي رحمة محسن .. طليقة إسماعيل الليثي تعلن تعرضها للتهديد

رحمة محسن

أول تعليق من مأذون زواج رحمة محسن بعد أزمة الفيديوهات المسربة .. خاص

الذهب

قفز 600 جنيه فجأة.. سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد الزيادة الجديدة

رحمة أحمد

رحمة أحمد بعد الزج باسمها في أزمة رحمة محسن: كرهت اسمي.. وهعمل محضر

توقعات أسعار الذهب

البنك الدولي يكشف توقعات أسعار الذهب في 2026.. هل يستمر الارتفاع؟

إعصار

عاصفة القرن.. إعصار يضرب هايتي ووفاة 30 شخصا وفقدان العشرات

سعر الذهب

سعر أقل عيار ذهب اليوم الجمعة 31-10-2025

أرني سلوت

مسئولو النادي حسموا الأمر.. هل يرحل آرني سلوت عن تدريب ليفربول؟

ترشيحاتنا

لحظة منح محمد أديب حسن حجازي وسام رواد التنمية

البرلمان العربي يمنح رجل الأعمال الإماراتي محمد حجازي وسام رواد التنمية

أسرى فلسطينيين في سجون الاحتلال

رئيس أركان جيش الاحتلال يقرر عزل المدعية العسكرية العامة

الصين وأمريكا

الصين توجه تحذيرا قويا إلى أمريكا بشان تايوان

بالصور

بقوة 1258حصانا.. شاهد سيارة مكلارين الخارقة الجديدة

ماكلارين
ماكلارين
ماكلارين

نيسان تطلق أرخص شاحنة كهربائية بسعر يبدأ من 25 ألف دولار

نيسان فرونتير
نيسان فرونتير
نيسان فرونتير

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: هات ايدك يا ولا وتعالى نجري ..!!

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل نحن نحب من يُشبهنا أم من يُكملنا ؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: المتحف المصري إنجاز وأمانة

د. هبة النجار

د.هبة النجار تكتب: مصر.. وطن السلام

المزيد