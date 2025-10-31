الهلال يتحدى الشباب في مواجهة ساخنة بالدوري السعودي

يستضيف الهلال نظيره الشباب، اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة السابعة من مسابقة الدوري السعودي (دوري روشن).

وتنطلق مباراة الهلال والشباب في الخامسة إلا عشر دقائق بتوقيت القاهرة، السادسة إلا عشر دقائق بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب “المملكة أرينا”.

الهلال ضد الشباب

ويستهدف الهلال بقيادة مدربه سيموني إنزاجي تحقيق انتصاره الرابع على التوالي وإشعال الصراع على صدارة الدوري السعودي.

وخاض الهلال 6 مباريات في الدوري السعودي هذا الموسم، حقق 4 انتصارات وتعادل في مباراتين، ويحتل المركز الثالث برصيد 14 نقطة.

في المقابل، يستهدف الشباب استعادة نغمة الانتصارات الغائبة عن الفريق آخر 4 مباريات وتحسين وضعه في جدول الترتيب.

ويوجد الشباب في المركز الـ13 بجدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 6 نقاط من انتصار يتيم و3 تعادلات وهزيمتين.