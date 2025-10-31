قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نقابة المهن التمثيلية: المتحف الكبير فخر للحضارة وإبداع يجسد هوية الوطن
حازم حسني: المتحف الكبير يضيف فصلاً جديداً في مجد مصر الحضاري
محمود فتح الله: توقيت رحيل فيريرا عن الزمالك يحمل قدرًا من المخاطرة
هل لك قرين من الجن؟.. 15 حقيقة مرعبة عن عفريت لا يفارقك
ناصر ترك: افتتاح المتحف المصري الكبير سيضاعف الحركة السياحية
متحف لذوي الاحتياجات .. مفاجآت كبرى قبل افتتاح المتحف المصري الكبير
سحر وشعوذة.. حبس دجال العطارين في اتهامه بالنصب على المواطنين
دراما رمضان 2026| ميمي جمال تكشف عن شخصيتها في مسلسل أب ولكن.. خاص
"الرئاسي اليمني": افتتاح المتحف المصري الكبير حدث عالمي فارق يجسد ريادة مصر الحضارية
وكيل المخابرات العامة السابق: مصر أمام تحديات كبيرة لحماية القضية الفلسطينية
سيدة شهيرة تمنع مكالمة تليفونية مهمة بين إلهام شاهين وزاهي حواس
التأثير النفسي لزيارة المتحف المصري الكبير .. يعالج التوتر ويحسن من حالتك النفسية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مصعب المرزوقي: الحضور الجماهيري في السوبر متقارب بين الأهلي والزمالك

السوبر
السوبر

أشار مصعب المرزوقي، المدير التنفيذي لرابطة المحترفين الإماراتية إلى وجود فعالية ترفيهية كاملة في مباريات نصف نهائي بطولة كأس السوير المصري بمشاركة الرباعي الأهلي والزمالك وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا، في ظل تعاون كبير بين الرابطة واتحاد الكرة المصري والشركة المتحدة للرياضة ورابطة الأندية المصرية والاتحاد الإماراتي.

وحسمت فرق الأهلي بطل الدوري، والزمالك بطل الكأس، وسيراميكا بطل كأس الرابطة تأهلها لمنافسات السوبر المصري، فيما يشارك بيراميدز وصيف بطولة الدوري بالكارت الذهبية.

وقال مصعب في تصريحات عبر برنامج "الكابتن"، مع الصقر أحمد حسن، المذاع على قناة DMC: "هناك فاعلية ترفيهية كاملة في مباريات نصف نهائي بطولة كأس السوير المصري، وليست مجرد بطولة عادية، تجربة ثرية للجماهير".

وتابع: "سيكون هناك حفلا ضخمًا يحييه مطربون مصريين في المباراة النهائية".

وأكمل: "تم فتح التذاكر لكافة الفئات والمنافسة متقاربة بين القطبين في التواجد والحضور الجماهيري، ومع اقتراب البطولة ستنفذ التذاكر بشكل كامل، وحتى الأن دعنا نقول أن النسبة بينهم 50 - 50 %.

واختتم: "ندعو الجميع بأن يستمتعوا بالبطولة، وتلك الفترة من العام الدوري الإماراتي يكون رائعًا وهناك تجارب ترفيهية تشعر بها وهناك كل شي، والنهائي سيكون به احتفالات ضخمة، وبإذن الله تكون نسخة استثنائية".

مصعب المرزوقي لرابطة المحترفين الإماراتية سيراميكا كليوباترا المتحدة للرياضة رابطة الأندية المصرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الملك تشارلز الثالث وشقيقه الأمير أندرو

فضيحة إبستين.. الملك تشارلز يجرد شقيقه من جميع ألقابه الملكية

المتحف المصري الكبير

من يحق لهم دخول المتاحف مجانا؟.. خبير يجيب

رحمة محسن

أحدث ظهور لـ رحمة محسن بأحد أماكن السهر بعد أزمتها الأخيرة

وفاة القمص إيليا نعيم

وفاة القمص إيليا نعيم وزوجته في حادث أليم.. وإصابة ابنتيهما في حالة خطرة

المتهم

دهس 4 أشخاص بسيارة والده.. القبض على طالب بالمنيا

آدم كايد

آدم كايد يغيب عن الزمالك في السوبر المصري أمام بيراميدز بسبب الإصابة

هادي الباجوري و زوجته

فارق عمر صادم بين هادي الباجوري وعروسته هايدي خالد يثير الجدل

الرئيس عبدالفتاح السيسي

اللحظة المنتظرة.. الرئيس السيسي يفتح أبواب المتحف المصري الكبير للعالم غدا

ترشيحاتنا

نصائح أساسية لعمل عجينة بيتزا طرية وناجحة

سر نجاح عجينة البيتزا في الشتاء .. حيل مدهشة للحصول على طراوة المطاعم في المنزل

صحة الشرقية

وفد طبي يتفقد مستشفى الصالحية الجديدة لمتابعة جودة الخدمة وحسن التعامل مع المواطنين

أخبار السيارات

أخبار السيارات| عيوب تسلا سايبرتراك تتفاقم.. وهوندا تسحب 700 ألف سيارة من الأسواق

بالصور

حظك اليوم وتوقعات الأبراج السبت 1 نوفمبر 2025 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي

حظك اليوم
حظك اليوم
حظك اليوم

برج الحمل حظك اليوم السبت 1 نوفمبر 2025..لا للتوتر والغضب اليوم

برج الحمل
برج الحمل
برج الحمل

برج الثور حظك اليوم السبت 1 نوفمبر 2025.. يومك المهني يتطلّب منك هدوء الأعصاب

برج الثور حظك اليوم السبت 1 نوفمبر 2025..يومك المهني يتطلّب منك هدوء الأعصاب
برج الثور حظك اليوم السبت 1 نوفمبر 2025..يومك المهني يتطلّب منك هدوء الأعصاب
برج الثور حظك اليوم السبت 1 نوفمبر 2025..يومك المهني يتطلّب منك هدوء الأعصاب

برج الجوزاء حظك اليوم السبت 1 نوفمبر 2025.. لا تسعَ وراء كل الإجابات

برج الجوزاء حظك اليوم السبت 1 نوفمبر 2025..لا تسعَ وراء كل الإجابات
برج الجوزاء حظك اليوم السبت 1 نوفمبر 2025..لا تسعَ وراء كل الإجابات
برج الجوزاء حظك اليوم السبت 1 نوفمبر 2025..لا تسعَ وراء كل الإجابات

فيديو

أزمه شيماء سعيد

بيهددني بالفيديوهات زيها.. طليقة إسماعيل الليثي تربط مصيرها بأزمة رحمة محسن

أزمه رحمه محسن

خفايا زواج الـ4 أشهر| المأذون يكشف سر رحمة محسن ورجل الأعمال.. وماذا حدث في 2024؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام ـ أستاذ أصول التربية والمستشار التربوي

د. منال إمام تكتب: مصر جاءت وبعدها جاء التاريخ

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: المتحف المصري الكبير.. رمز لنهضة مصر الحديثة أمام العالم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: هنا تتكلم الحضارة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبدالقادر يكتب: المتحف المصري الكبير.. قلب الحضارة النابض

محمد مندور

محمد مندور يكتب: لماذا نحتفي بالمتحف المصري الكبير؟

المزيد