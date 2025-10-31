المرزوقي: مفاجآت جديدة لجماهير السوبر المصري بمشاركة الأهلي والزمالك في الإمارات

عبر مصعب المرزوقي، المدير التنفيذي لرابطة المحترفين الإماراتية عن سعادته الكبيرة باستضافة السوبر المصري في دولة الإمارات العربية الشقيقة.

وستكون هذه المرة التاسعة التي تستضيف فيها الإمارات مباريات السوبر المصري، فيما يستضيف ملعب محمد بن زايد النهائي للمرة السادسة.

وحسمت فرق الأهلي بطل الدوري، والزمالك بطل الكأس، وسيراميكا بطل كأس الرابطة تأهلها لمنافسات السوبر المصري، فيما يشارك بيراميدز وصيف بطولة الدوري بالكارت الذهبية.

وقال مصعب المرزوقي في تصريحات عبر برنامج "الكابتن"، مع الصقر أحمد حسن، المذاع على قناة DMC: "نحن سعداء بتواجدكم في بلادكم، وسعداء بالعلاقة الطيبة بين مصر والإمارات دائما إخوة وأشقاء".

وتابع: "نحن في رابطة المحترفين الإماراتية سعداء بإنطلاق البطولة ونتمنى أن تكون مميزة، ونستعد للتنظيم والتعاون مع الاتحاد المصري والإماراتي والشكرة المتحدة للرياضة".

وأكمل: "الملاعب والبنية التحتية جاهزة واستقبال الأندية والجماهير كذلك، ومن المقرر أن تصل الأندية تباعا من 3 نوفمبر وهناك تنسيق كامل لضمان أعلى معايير التنظيم".

وأضاف: "هناك فاعلية ترفيهية كاملة في مباريات نصف نهائي بطولة كأس السوير المصري، وليست مجرد بطولة عادية، تجربة ثرية للجماهير، وسيكون هناك حفل ضخم يحييه مطربون مصريين في المباراة النهائية".

وعن عملية بيع التذاكر، قاا المرزوقي: "الإقبال كبير والنسبة متساوية بين جماهير الأهلي والزمالك، وسيستمع الجمهور بفعاليات مميزة في بطولة السوبر المصري بالإمارات".