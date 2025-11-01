بالأسماء.. التشكيل الكامل لمجلس إدارة النادي الأهلي الجديد

أُسدل الستار على انتخابات النادي الأهلي ، حيث أعلن رئيس الهيئة القضائية المشرفة على العملية الانتخابية عن فوز قائمة الكابتن محمود الخطيب بالكامل، لتستمر قيادة “القلعة الحمراء” تحت رئاسته لفترة جديدة تمتد لأربع سنوات قادمة.

وجاءت نتائج الانتخابات لتؤكد الثقة الكبيرة التي يحظى بها الخطيب ومجلسه بين أعضاء الجمعية العمومية للنادي.

محمود الخطيب يواصل القيادة لولاية جديدة

نجح الكابتن محمود الخطيب في الاحتفاظ بمقعد رئاسة النادي الأهلي، بعدما نالت قائمته ثقة الأعضاء بأغلبية كبيرة، ليبدأ فترة رئاسته الثالثة على التوالي، وسط تطلعات جماهير النادي لاستكمال مسيرة الإنجازات الرياضية والإدارية التي تحققت في فتراته السابقة.

نواب وأعضاء جدد في مجلس إدارة الأهلي

وجاء تشكيل مجلس الإدارة الجديد كالتالي:

محمود الخطيب: رئيسًا لمجلس الإدارة

ياسين منصور: نائبًا للرئيس

خالد مرتجي: أمينًا للصندوق

الأعضاء فوق السن

وضم المجلس في فئة العضوية فوق السن كلاً من:

طارق قنديل

محمد الغزاوي

محمد الدماطي

محمد الجارحي

سيد عبد الحفيظ

حازم هلال

أحمد حسام عوض

الأعضاء تحت السن

أما في فئة العضوية تحت السن، فجاء كل من:





إبراهيم العامري فاروق

رويدا هشام

إدارة جديدة وطموحات متجددة

يُنتظر أن يبدأ المجلس الجديد عمله فور اعتماد النتيجة رسميًا، مع وضع خطة تطوير شاملة تشمل القطاعات الرياضية والاجتماعية والخدمية داخل النادي. كما تعهد الخطيب بمواصلة العمل على ترسيخ مبادئ الأهلي وتدعيم النجاحات المحلية والقارية، في ظل دعم جماهيري كبير يعكس مكانة النادي وتاريخه العريق



