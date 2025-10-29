قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
«الغندور» يكشف عن مفاجآت مُبهرة في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير
سرقة القرن في متحف اللوفر.. تحذيرات لصّ سابق تحققت حرفيًا ويشرح الخطة
بعد العدوان الإسرائيلي .. ترامب يهدّد حماس: سنقضي عليها
لميس الحديدي توجّه رسالة خاصة إلى الخطيب بعد حوار استثنائي
انقلاب شاحنة وفرار قرود «عدوانية» بولاية مسيسيبي الأمريكية
النوم تحت الأنوار قد يُسبّب أمراض القلب .. دراسة تحذّر
تعرّضت للتنمر .. كريم فهمي يكشف أسرار طفولته لأول مرة
مصطفى الفقي: مصر لن تتدخل عسكريًا في السودان إلا لحماية أمنها القومي | فيديو
راتب ضخم في الزمالك يُثير الجدل .. وتامر عبد الحميد يكشف الأرقام
رئاسة الوزراء: المتحف المصري الكبير أول متحف أخضر يُسجَّل في إفريقيا والشرق الأوسط
نائب محافظ دمياط: المدينة الصديقة للنساء نموذج يُحتذى لدعم المرأة وتمكين الأسرة
أسعار الدواجن اليوم الأربعاء في الأسواق
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
لميس الحديدي توجّه رسالة خاصة إلى الخطيب بعد حوار استثنائي

سارة عبد الله

وجهت الإعلامية لميس الحديدي رسالة إلى الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، عقب تسجيل حوار معه.

وكتبت لميس الحديدي عبر حسابها على منصة "إكس": “شكرًا كابتن محمود الخطيب على حوار استثنائي في توقيت هام. كابتن الخطيب قليل الظهور ويدلي بحوار واحد كل أربع سنوات، وكنتُ محظوظةً أن يخصني بحوارين خلال الثماني سنوات الماضية. شكرًا لكل الجماهير وردود الأفعال العظيمة التي وصلتني”.

وتابعت: “هذا الحوار يؤكد كيف يُدار النادي الأهلي بحنكة وخبرة وحوكمة واحترام لأعضائه وجماهيره. النادي الأهلي صرح رياضي مصري عملاق، ينتشر محبوه في كل الوطن العربي، ويبقى دائمًا جمهوره هو حِماه. بالتوفيق لمجلس الإدارة الجديد، وعاوزين الدوري وأفريقيا”.

السبب في تقديم الماء خفية بالطيارة

مضيفة طيران تكشف السر وراء تقديم الماء خفية على متن الطائرات

واقعه الهرم

مفاجأة في واقعة الهرم.. الأب ينفي اغتصا.ب ابنته جنى: أمها محترمة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: لماذا مريم؟!!

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الزراعة المناخية الذكية ودورها في تعظيم الإنتاج وتقليل مخاطر التقلبات الجوية في مصر

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: هل تُعيد مصر رسم خريطة الشرق الأوسط من بوابة إعمار غزة ؟

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الشباب العربي والحرب المفقودة.. الصحة النفسية على صفيح ساخن

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المتحف المصري الكبير: حين تتحدث الحضارة بلغة العصر

