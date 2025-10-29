لميس الحديدي توجّه رسالة خاصة إلى الخطيب بعد حوار استثنائي

وجهت الإعلامية لميس الحديدي رسالة إلى الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، عقب تسجيل حوار معه.

وكتبت لميس الحديدي عبر حسابها على منصة "إكس": “شكرًا كابتن محمود الخطيب على حوار استثنائي في توقيت هام. كابتن الخطيب قليل الظهور ويدلي بحوار واحد كل أربع سنوات، وكنتُ محظوظةً أن يخصني بحوارين خلال الثماني سنوات الماضية. شكرًا لكل الجماهير وردود الأفعال العظيمة التي وصلتني”.

وتابعت: “هذا الحوار يؤكد كيف يُدار النادي الأهلي بحنكة وخبرة وحوكمة واحترام لأعضائه وجماهيره. النادي الأهلي صرح رياضي مصري عملاق، ينتشر محبوه في كل الوطن العربي، ويبقى دائمًا جمهوره هو حِماه. بالتوفيق لمجلس الإدارة الجديد، وعاوزين الدوري وأفريقيا”.