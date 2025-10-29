غدًا .. محمود ناجي حكماً لمباراة الزمالك والبنك الأهلي في الدوري الممتاز

يحل غدًا الخميس فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا ضيفا علي نظيره فريق البنك الأهلي في إطار الجولة الثانية عشر ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

ويقود الحكم محمود ناجي مباراة الزمالك والبنك الأهلي في الدوري الممتاز.

وتنطلق فى تمام الساعة الثامنة مساء بعد الخميس مباراة فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا ونظيره فريق البنك الأهلي في إطار الجولة الثانية عشر ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وتنقل شبكة قنوات أون تايم سبورت مباراة فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا نظيره فريق البنك الأهلي في إطار الجولة الثانية عشر ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

ويحتل فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا المركز الخامس في ترتيب جدول الدوري الممتاز برصيد 18 نقطة ويتبقي له مباراتين مؤجلتين فيما جاء فريق البنك الأهلي في المركز الثالث عشر برصيد 14نقطة.