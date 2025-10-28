موسيماني خارج حسابات الزمالك

أكد الإعلامي محمد فاروق أن الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني السابق لفريق الأهلي خارج حسابات نادي الزمالك في الفترة المقبلة ولا صحة لما تردد في الساعات الماضية.

وقال الإعلامي محمد فاروق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" :" لا أساس من الصحة لما تردد في الآونة الأخيرة حول وجود مفاوضات مع الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني الأسبق للأهلي لتولي تدريب فريق الزمالك في المرحلة المقبلة ".

وأضاف:" نادي الزمالك لا ينوي رحيل يانيك فيريرا المدير الفني للفريق وأن فيريرا مستمر مع الفريق في المباريات المقبلة سواء في مسابقة الدوري أو السوبر المحلي المقرر له الشهر المقبل في الإمارات".