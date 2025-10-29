نجم الزمالك السابق يكشف حقيقة شرب لاعبي الفريق لـ «الشيشة»

تحدّث علاء عبد الغني، نجم نادي الزمالك السابق، عن توقعاته للأقرب بالفوز ببطولة الدوري المصري الممتاز.

وقال علاء عبد الغني في تصريحات تليفزيونية: “الأهلى الأقرب للدوري وبيراميدز أقرب للسوبر المصري”.

وتابع: “كل ما يقال عن شرب لاعبي الزمالك للشيشة لم يحدث مطلقًا، وصعدنا لنهائي أفريقيا أمام صن داونز بـ14 لاعبًا فقط في ظروف صعبة للغاية”.

وأضاف: “فيريرا تمسك بوجودي في الزمالك.. وتعرضت للظلم بسبب قلة علاقاتي”.

ويحل غدًا الخميس فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا ضيفا علي نظيره فريق البنك الأهلي في إطار الجولة الثانية عشر ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

