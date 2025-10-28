طه عزت يرد على حلمي طولان: لم نتلق أي خطة استعداد لمنتخب كأس العرب

ردّ طه عزت، رئيس لجنة المسابقات في رابطة الأندية المصرية المحترفة، على تصريحات الكابتن حلمي طولان، المدير الفني لمنتخب مصر الثاني، بشأن ما وصفه بعدم اهتمام الرابطة باستعدادات المنتخب لبطولة كأس العرب المقبلة.

وكان حلمي طولان قد وجّه انتقادات لاذعة خلال تصريحات إعلامية مساء الإثنين، مؤكدًا أنه لم يجد تعاونًا كافيًا من رابطة الأندية فيما يخص ترتيبات معسكر المنتخب وخطة الإعداد للبطولة، مشيرًا إلى أنه "لن يقبل الإهانة" وأن منتخب مصر "يُعامل بدون احترام".

وخلال مداخلة عبر قناة النهار في برنامج أوضة اللبس، علّق طه عزت على تلك التصريحات قائلًا:"لا أعلم من الذي استلم خطة استعدادات المنتخب من الكابتن حلمي طولان، وإن كان قد فعل ذلك فعلًا، لكن حتى الآن لم تصلني أي تفاصيل رسمية من الجهاز الفني حول خطة الإعداد."

وأضاف رئيس لجنة المسابقات:"هدفنا في الرابطة هو تنظيم دوري منتظم يراعي مصلحة جميع المنتخبات الوطنية، خاصة أن الموسم يجب أن ينتهي قبل منتصف مايو المقبل استعدادًا لكأس العالم."

وأوضح عزت أن عملية تأجيل المباريات تخضع لحسابات دقيقة للغاية، قائلًا:"أي تعديل في جدول الدوري يتم وفقًا للمشاركات الخارجية للأندية والأجندة الدولية، ونحن نلتزم تمامًا بالمعايير المحددة لضمان العدالة بين الأندية."

كما شدد على أن تحديد المشاركات الخارجية للأندية يجب أن يتم مبكرًا قبل وضع جدول الدوري، لتجنب أي ارتباك في المواعيد، مؤكدًا أن الرابطة حريصة على دعم المنتخبات كافة، بما فيها منتخب مصر الثاني.

يُذكر أن منتخب مصر الثاني سيشارك في بطولة كأس العرب المقررة في الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر المقبل، بعد أن أوقعته القرعة في المجموعة الثالثة إلى جانب الأردن، والإمارات، والفائز من مواجهة الكويت وموريتانيا.