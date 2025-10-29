بكل قوة .. «الغندور» يكشف محاولات الأهلي لضم نجم بيراميدز

كشف الإعلامي خالد الغندور، عن رغبة النادي الأهلي في ضم لاعب بيراميدز خلال ميركاتو الشتاء.

وكتب “الغندور” عبر فيسبوك: “الأهلي يفاوض مايلي بكل قوة وياسين منصور سيتحمل نصف الصفقة”.

ويستعد النادي الأهلي لخوض مواجهة قوية أمام بتروجت، اليوم الأربعاء، على ملعب الكلية الحربية، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من بطولة الدوري الممتاز، وسط غياب 9 لاعبين دفعة واحدة عن قائمة الفريق.

9 غيابات تضرب الأهلي قبل لقاء بتروجت

يدخل الأهلي المباراة وهو يفتقد جهود مجموعة من أبرز لاعبيه، لأسباب متنوعة ما بين الإصابات والإيقاف والاختيارات الفنية.

ويغيب عن الفريق كل من: إمام عاشور، حسين الشحات، محمد شريف، أحمد رضا، وأشرف داري بسبب الإصابات المختلفة، فيما يغيب مروان عطية وأحمد نبيل كوكا بداعي الإيقاف، بالإضافة إلى أحمد عابدين وحمزة عبد الكريم لأسباب فنية.

ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث من أجل الحفاظ على صدارة جدول ترتيب الدوري، في ظل الغيابات العديدة التي قد تؤثر على تشكيل الفريق وخيارات المدير الفني في مواجهة بتروجت المرتقبة.