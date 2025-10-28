فرج عامر: حسام أشرف رقم واحد في تسديد ركلات الجزاء بسموحة وتم إيقاف بادجي



أكد المهندس فرج عامر رئيس نادي سموحة أن الأزمة التي وقعت بين حسام أشرف وبابا بادجي ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي في مباراة الجونة أمس ببطولة الدوري الممتاز لن تمر مرور الكرام.



وقال المهندس فرج عامر رئيس نادي سموحة عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق :" ما حدث في مباراة الأمس بين حسام أشرف وبابا بادجي ثنائي فريق سموحة أمر غريب وغير معتاد عليه داخل الفريق وما لا يعلمه البعض أن حسام أشرف هو رقم واحد في تسديد ركلات الجزاء بين لاعبي الفريق ".

وواصل فرج عامر:" اتخذت قرار بإيقاف بابا بادجي بسبب ما بدر منه مع زميله حسام أشرف في مباراة أمس ببطولة الدوري الممتاز ومن المقرر أن يتدرب بشكل منفرد في الفترة المقبلة ".

وأشار إلى أن اللاعب صامويل أمادي سيتم توقيع عقوبة عليه مالية وعقوبة فنية بسبب الطرد الذي تعرض له في مباراة الجونة بالدوري.