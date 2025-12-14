قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
انطلاق مسابقة كأس الأزهر للتعليم عبر مبادرة «معًا نتعلّم» .. الثلاثاء المقبل
الخطيب: حجم الاستثمارات القطرية في مصر يبلغ 3.2 مليار دولار موزعة على 266 شركة
أفضل العلاجات الطبيعية لتخفيف الكحة في الشتاء.. تعرّف عليها
اليوم.. مواجهة حاسمة بين منتخب مصر للناشئين واليابان في تصفيات أمم إفريقيا
تشكيل ريال مدريد المتوقع ضد «ألافيس» في الدوري الإسباني
أمن الغربية يحرر 111مخالفة لردع قائدي المركبات والسيارات
بعد وفاة عروس المنوفية بسبب الضرب.. زوجها يواجه عقوبة الإعدام طبقا للقانون
كأس عاصمة مصر.. الأهلي يستأنف تدريباته اليوم استعدادًا للقاء سيراميكا كليوباترا
ميزات احترافية جديدة تطلقها أوبو في هواتفها.. تعرف عليها
توروب يكشف ملامح مشروعه مع الأهلي : دعم الشباب أولًا.. ولا مكان للاعب لا يدافع.. والبطولات هدف لا يقبل النقاش
اكتشافات أثرية جديدة تعزز مكانة مصر على خريطة الحضارة العالمية.. فيديو
سيول الخير تجتاح وديان جنوب سيناء كأنهار متدفقة.. والمحافظة تُحكم السيطرة دون خسائر
أخبار البلد

قادمة للسواحل .. الأقمار الصناعية ترصد أمطار شديدة على مطروح

الطقس في مصر
الطقس في مصر
نورهان خفاجي

سنشرت هيئة الأرصاد الجوية، صورا للأقمار الصناعية، تشير إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة على( محافظة مطروح).

الأرصاد توضح حالة الطقس اليوم في مصر 

قالت هيئة الأرصاد الجوية، مازالت الشبورة المائيه تؤثر على بعض الطرق المؤدية من وإلى السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة الكبرى، لذا يرجى توخي الحيطة والحذر حتى التاسعة صباحا، حيث تكون الشبورة كثيفة حتى هذا التوقيت.

من المتوقع أن يشهد الطقس فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى ومحافظة البحر الأحمر. 

مناطق الأمطار درجات الحرارة اليوم 

يصاحبها فرص لأمطار خفيفة على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحرى ومدن القناة وخليج السويس وشمال الصعيد. 
يكون حالة الطقس اليوم، بارد في الصباح الباكر معتدل الحرارة نهارا على أغلب الأنحاء، بارد ليلا.

فور تساقط الأمطار ببورسعيد تكثيف و انتشار سيارات سحب مياه الأمطار
امطار  - ارشيفية 

عن حالة البحرين، يكون البحر المتوسط خفيف إلى معتدل وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر إلى متران إلا ربع، والبحر الأحمر أمواجه معتدلة تتراوح ما بين متر ونصف إلى متران. 

عن درجات الحرارة المتوقعة، خلال الطقس اليوم، كالتالي:
القاهرة الكبرى والوجه البحري 21 العظمى والصغرى 13 درجة.
السواحل الشمالية 20 للعظمى والصغرى 13 درجة.
جنوب سيناء 23 للعظمى والصغرى 15 درجة.
شمال الصعيد 22 للعظمى والصغرى 9 درجات.
جنوب الصعيد 24 للعظمى والصغرى 10 درجات.

ترشيحاتنا

بالصور

فيديو

الكاتبة الصحفية إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المناظرة الكبري

د. إيمان شاهين

د. إيمان شاهين تكتب: اتيكيت التعامل بين الأزواج في الإسلام

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الكرة المصرية في سكرات الموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وعود ترامب.. وماذا بعد؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الغياب كعقاب والغياب كحاجة نفسية

