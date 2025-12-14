قادمة للسواحل .. الأقمار الصناعية ترصد أمطار شديدة على مطروح

سنشرت هيئة الأرصاد الجوية، صورا للأقمار الصناعية، تشير إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة على( محافظة مطروح).

الأرصاد توضح حالة الطقس اليوم في مصر

قالت هيئة الأرصاد الجوية، مازالت الشبورة المائيه تؤثر على بعض الطرق المؤدية من وإلى السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة الكبرى، لذا يرجى توخي الحيطة والحذر حتى التاسعة صباحا، حيث تكون الشبورة كثيفة حتى هذا التوقيت.

من المتوقع أن يشهد الطقس فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى ومحافظة البحر الأحمر.

مناطق الأمطار درجات الحرارة اليوم

يصاحبها فرص لأمطار خفيفة على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحرى ومدن القناة وخليج السويس وشمال الصعيد.

يكون حالة الطقس اليوم، بارد في الصباح الباكر معتدل الحرارة نهارا على أغلب الأنحاء، بارد ليلا.

امطار - ارشيفية

عن حالة البحرين، يكون البحر المتوسط خفيف إلى معتدل وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر إلى متران إلا ربع، والبحر الأحمر أمواجه معتدلة تتراوح ما بين متر ونصف إلى متران.

عن درجات الحرارة المتوقعة، خلال الطقس اليوم، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 21 العظمى والصغرى 13 درجة.

السواحل الشمالية 20 للعظمى والصغرى 13 درجة.

جنوب سيناء 23 للعظمى والصغرى 15 درجة.

شمال الصعيد 22 للعظمى والصغرى 9 درجات.

جنوب الصعيد 24 للعظمى والصغرى 10 درجات.