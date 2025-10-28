9 غيابات مفاجئة تضرب الأهلي قبل مواجهة بتروجت في الدوري الممتاز

يستعد النادي الأهلي لخوض مواجهة قوية أمام بتروجت، غدًا الأربعاء، على ملعب الكلية الحربية، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من بطولة الدوري الممتاز، وسط غياب 9 لاعبين دفعة واحدة عن قائمة الفريق.

9 غيابات تضرب الأهلي قبل لقاء بتروجت

يدخل الأهلي المباراة وهو يفتقد جهود مجموعة من أبرز لاعبيه، لأسباب متنوعة ما بين الإصابات والإيقاف والاختيارات الفنية.



ويغيب عن الفريق كل من: إمام عاشور، حسين الشحات، محمد شريف، أحمد رضا، وأشرف داري بسبب الإصابات المختلفة، فيما يغيب مروان عطية وأحمد نبيل كوكا بداعي الإيقاف، بالإضافة إلى أحمد عابدين وحمزة عبد الكريم لأسباب فنية.

قائمة الأهلي أمام بتروجت

أعلن الجهاز الفني للنادي الأهلي قائمة الفريق التي ضمت 22 لاعبًا لخوض اللقاء، وجاءت كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي – مصطفى شوبير – محمد سيحا.

خط الدفاع: ياسين مرعي – عمر كمال عبد الواحد – ياسر إبراهيم – أحمد رمضان بيكهام – محمد شكري – مصطفى العش – محمد هاني – كريم فؤاد.

خط الوسط: محمد علي بن رمضان – محمود حسن تريزيجيه – أحمد عبد القادر – أشرف بن شرقي – محمد مجدي أفشة – أليو ديانج – أحمد مصطفى زيزو – طاهر محمد طاهر.

خط الهجوم: جراديشار – محمد عبد الله.

ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث من أجل الحفاظ على صدارة جدول ترتيب الدوري، في ظل الغيابات العديدة التي قد تؤثر على تشكيل الفريق وخيارات المدير الفني في مواجهة بتروجت المرتقبة.