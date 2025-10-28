الدوري الإيطالي.. مودريتش يقود تشكيل ميلان ضد أتلانتا

أعلن ماسيميليانو أليجري، مدربه إيه سي ميلان، التشكيل الأساسي لمواجهة أتلانتا، اليوم الثلاثاء، في مسابقة الدوري الإيطالي.

وتنطلق مبارة ميلان وأتلانتا في الحادية عشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة التاسعة.

تشكيل ميلان ضد أتلانتا

حراسة المرمى: مايك ماينان

الدفاع: فيكايو توموري - ماتيو جابيا- ستراهينيا بافلوفيتش - دافيدي بارتيساجي.

الوسط: لوكا مودريتش - يوسف فوفانا - صامويل ريتشي.

الهجوم: أليكسس سايليمايكرس - أليكس خيمينيز - رافائيل لياو.

ويحتل ميلان المركز الثالث في جدول ترتيب مسابقة الدوري الإيطالي برصيد 17 نقطة، بينما يوجد في المركز السابع بـ12 نقطة.