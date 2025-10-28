قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مفاجأة كبرى .. أزمة نقص بنج الأسنان في السوق المحلي «مُفتعلة» | تفاصيل
قبل زيارة ترامب لـ «سول».. كوريا الشمالية تطلق صاروخًا باتجاه البحر
غدًا .. محمود ناجي حكماً لمباراة الزمالك والبنك الأهلي في الدوري الممتاز
البحث عن الكنز| حبس المتهمين بالتنقيب عن الآثار بمنطقة المرج
الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم
عقب ارتفاعه.. سعر الذهب الآن في مصر
لمن ضاق به الحال.. ردد دعاء النبي لفك الكرب وتفريج الهموم
ضربت واحد في أسبانيا.. المخرج محمد سامي يروي تفاصيل أزمة ابنته الصحية ومُعاكسة زوجته
إصدار عُملات تذكارية «ذهب وفضة» بمناسبة افتتاح المتحف المصري الكبير | شاهد
ناقد رياضي: الأهلي خلّص مع محمد حمدي للانضمام للفريق بعد نهاية عقده مع بيراميدز
نجم الزمالك السابق يكشف حقيقة شرب لاعبي الفريق لـ «الشيشة»
الوزراء: تطوير سوق العتبة عملية شاملة لتحقيق سيولة مرورية وتوفيق أوضاع الباعة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

محمد فاروق: محمد السيد طلب 10 ملايين جنيه للتجديد وجون إدوارد مستمر

محمد السيد
محمد السيد
حسن العمدة

أكد الإعلامي محمد فاروق أن المهلة التي منحها نادي الزمالك لمحمد السيد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأبيض لتجديد عقده مع النادي انتهت بدون أي جديد.


وقال الإعلامي محمد فاروق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن":" محمد السيد تمسك بالحصول على مبلغ ١٠ مليون جنيه في الموسم من أجل تجديد عقده مع القلعة البيضاء ورفض عرض الزمالك بتجديد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري".

وأضاف فاروق:" جون إدوارد المدير الرياضي بنادي الزمالك مستمر في عمله داخل النادي حتى لو كان هناك رغبة من مجلس الإدارة برحيله وذلك بسبب الشرط الجزائي في عقده والذي يصل إلى ٢ مليون دولار ".

الإعلامي محمد فاروق محمد فاروق نادي الزمالك الزمالك محمد السيد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ضحايا جريمة الهرم

أنا اتجوزت مامتكم.. اعترافات صادمة لمرتكب جريمة الهرم بعد 12 ساعة تحقيقات

وزيرة التنمية المحلية

استبعاد 15 مسئولا.. حركة تغييرات كبري تشمل 162 قيادة بالمحليات

العروس الضحية وزوجها المتهم

خلص عليها بعد 3 شهور زواج.. ننشر صورة عروس جسر السويس ضحية غدر زوجها

جريمة

اللُغز الغائب| جريمة هزت الرأي العام .. لماذا تخلص شيطان الهرم من الأم وأطفالها الثلاثة؟

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي

رسمياً.. مجلس الوزراء يُعلن موعد بدء العمل بالتوقيت الشتوي

خلصت عليهم واستنيت «الشرطة».. المتهم بقـ ـتـ ـل والدته وشقيقته في النزهة: سلوكهم مش مظبوط

خلصت عليهم واستنيت «الشرطة».. المتهم بإنهاء حياة والدته وشقيقته في النزهة: سلوكهم مش مظبوط

مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 9 قرارات جديدة اليوم.. تعرف عليها

حالة الطقس

ظاهرة خطيرة في الصباح.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس غدا

ترشيحاتنا

كأس العرب

طه عزت يرد على حلمي طولان: لم نتلق أي خطة استعداد لمنتخب كأس العرب

موسيماني

موسيماني خارج حسابات الزمالك

ديانج

طلبات الأهلي للموافقة على رحيل ديانج في يناير

بالصور

الصين تشعل حرب المعادن النادرة.. وأوروبا على حافة أزمة صناعة السيارات الكهربائية

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية

فورد تشوق لسياراتها توروس 2026 الجيل الجديد كليا

فورد توروس
فورد توروس
فورد توروس

طريقة عمل طاجن البطاطس بقطع الدجاج .. وصفة شرقية لا تقاوم

طريقة عمل طاجن البطاطس بقطع الدجاج
طريقة عمل طاجن البطاطس بقطع الدجاج
طريقة عمل طاجن البطاطس بقطع الدجاج

يشبهان بعضهما جدا.. قصة زوجين صينيين ظنهما الناس توأما بسبب تطابق ملامحهما

زوجان صينيان يثيران الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب التشابه الكبير بينهما
زوجان صينيان يثيران الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب التشابه الكبير بينهما
زوجان صينيان يثيران الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب التشابه الكبير بينهما

فيديو

السبب في تقديم الماء خفية بالطيارة

مضيفة طيران تكشف السر وراء تقديم الماء خفية على متن الطائرات

واقعه الهرم

مفاجأة في واقعة الهرم.. الأب ينفي اغتصا.ب ابنته جنى: أمها محترمة

400 عملية تجميل

امرأة كورية تنفق 300 مليون وون على 400 عملية تجميل خلال 15 عاما

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: لماذا مريم؟!!

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الزراعة المناخية الذكية ودورها في تعظيم الإنتاج وتقليل مخاطر التقلبات الجوية في مصر

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: هل تُعيد مصر رسم خريطة الشرق الأوسط من بوابة إعمار غزة ؟

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الشباب العربي والحرب المفقودة.. الصحة النفسية على صفيح ساخن

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المتحف المصري الكبير: حين تتحدث الحضارة بلغة العصر

المزيد