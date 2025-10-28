محمد فاروق: محمد السيد طلب 10 ملايين جنيه للتجديد وجون إدوارد مستمر

أكد الإعلامي محمد فاروق أن المهلة التي منحها نادي الزمالك لمحمد السيد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأبيض لتجديد عقده مع النادي انتهت بدون أي جديد.



وقال الإعلامي محمد فاروق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن":" محمد السيد تمسك بالحصول على مبلغ ١٠ مليون جنيه في الموسم من أجل تجديد عقده مع القلعة البيضاء ورفض عرض الزمالك بتجديد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري".

وأضاف فاروق:" جون إدوارد المدير الرياضي بنادي الزمالك مستمر في عمله داخل النادي حتى لو كان هناك رغبة من مجلس الإدارة برحيله وذلك بسبب الشرط الجزائي في عقده والذي يصل إلى ٢ مليون دولار ".