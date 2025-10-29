إعلامي يؤكد غياب نجم بيراميدز عن السوبر المصري

أكد الإعلامي أحمد عبد الباسط، غياب لاعب بيراميدز مصطفى فتحي عن لقاء السوبر المصري للإصابة.

وكتب أحمد عبد الباسط عبر حسابه على فيسبوك: "رسميا بيراميدز يعلن غياب مصطفى فتحي عن السوبر المصري”.

وكشف الدكتور مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي بنادي بيراميدز، عن سبب خروج مصطفى فتحي جناح الفريق مصابا في الشوط الأول من مباراة التأمين الأثيوبي.

وخرج مصطفى فتحي ، مستبدلا بعد دقائق من بداية المباراة التي انتهى شوطها الأول بتقدم بيراميدز بهدف سجله فيستون ماييلي في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا.

وأوضح المنيري، أن التشخيص المبدئي لإصابة مصطفى فتحي ، يؤكد معاناته من إصابة على مستوى العضلة الخلفية وسيخضع لمزيد من الفحوصات والآشعة لتحديد مدى قوة الإصابة ومدة الغياب.