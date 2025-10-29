ناقد رياضي: الأهلي خلّص مع محمد حمدي للانضمام للفريق بعد نهاية عقده مع بيراميدز

فجّر الناقد الرياضي محمد مهدي مفاجأة تتعلق بأن محمد حمدي، ظهير أيسر نادي بيراميدز، أنهى اتفاقه مع النادي الأهلي للانضمام إلى صفوف الفريق بدايةً من الموسم المقبل.

وقال محمد مهدي، خلال لقاء مع الإعلامي محمد طارق أضا، خلال برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، إن الأهلي أنهى اتفاقه مع محمد حمدي خلال جلسة جمعت اللاعب بسيد عبد الحفيظ.

وأوضح قائلًا: «الأهلي خلص كل الأمور والاتفاقات المالية مع محمد حمدي للانضمام إلى صفوف الفريق»، مضيفًا أن «اللاعب لن يقبض بالدولار في الأهلي مثلما يحصل على راتبه في بيراميدز، ولكنه سيحصل على مبلغ مقارب بالجنيه المصري».

وتابع مهدي: «الأهلي ينتظر نهاية تعاقد محمد حمدي مع الأهلي بنهاية الموسم الحالي من أجل ضم اللاعب بشكل نهائي».