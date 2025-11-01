مصطفى عبده: الخطيب غير راضٍ عن أداء الأهلي ويفكر في تدعيمات يناير

أكد نجم الكرة المصرية السابق مصطفى عبده، أن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، يعيش حالة من عدم الرضا تجاه أداء الفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة الحالية، في ظل تراجع المستوى الفني والنتائج في الدوري الممتاز.

وجاءت تصريحات عبده عبر قناة “إم بي سي مصر 2”، عقب تعادل الأهلي مع بتروجت بهدف لكل فريق ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من بطولة الدوري الممتاز، وهو التعادل الذي أثار انتقادات واسعة من الجماهير والمحللين.

الخطيب وياسين منصور غير راضيين عن أداء الفريق

أوضح مصطفى عبده أنه حضر الانتخابات بالنادي الأهلي، وجلس مع محمود الخطيب وياسين منصور، وتحدث معهما حول أداء الفريق والمدير الفني السويسري ييس توروب.

وقال: “الخطيب وياسين منصور غير راضيين تمامًا عن مستوى الفريق، وأنا أيضًا غير راضٍ عما أراه في الملعب”، مضيفًا أن الأداء الفني ضعيف للغاية ولا توجد جمل تكتيكية واضحة داخل الملعب.

انتقادات لغياب الروح والأداء

انتقد عبده لاعبي الأهلي، مشيرًا إلى أن النادي يوفر لهم كل سبل الراحة والدعم المادي والمعنوي، ومع ذلك لا تظهر الروح القتالية أو الأداء الجماعي الذي اعتاد عليه جمهور القلعة الحمراء.

وأضاف: “لا أرى روحًا في الملعب، والأهلي دائمًا فريق يعتمد على الحماس والانضباط، وهو ما غاب تمامًا في الفترة الأخيرة.”

نية لدعم الدفاع والهجوم في يناير

كشف مصطفى عبده أن الخطيب وياسين منصور وخالد مرتجي يبحثون عن طرق لإعادة إسعاد الجماهير، وهناك تفكير جدي في تدعيم خط الدفاع والمهاجم خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

تحذير من رحيل بعض اللاعبين

واختتم عبده تصريحاته مؤكدًا أنه حذر إدارة الأهلي من التفريط في وسام أبو علي وأليو ديانج، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن ثلاثة لاعبين من الفريق سيرحلون في يناير المقبل، دون الكشف عن أسمائهم



