درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر 2025
"رفضت اكتبله كومنت فضربني".. دعوى طلاق بسبب السوشيال ميديا تهز محكمة الأسرة في سوهاج| القصة الكاملة
اجتماع وزاري لتنفيذ رؤية وطنية لمواجهة تأثير تغير المناخ على الأمن الغذائي
روسيا تطلق نموذجا أوليا لطائرة ركاب مصنعة بمكونات محلية
الدعم السريع قتل أكثر من ألفي مواطن بالفاشر يومي الأحد والاثنين..تفاصيل
تايمز: ألمانيا تستعد لشراء معدات عسكرية ضخمة قادرة على الوصول إلى موسكو
مجزرة .. الدعم السريع يقتل أكثر من 2000 مدني بالفاشر
بعثة فرنسية تبدأ أعمال المسح الأثري والترميمات في منطقة الدير الأثرية بالوادي الجديد
التمثيل التجاري المصري في نيودلهي يبحث فرص التعاون والاستثمار مع كبرى شركات النسيج الهندية
طعن مرتضى منصور ضد وزير الإسكان بسبب سحب أرض الزمالك.. بعد قليل
اصطدمت سيارته بكتلة خرسانية.. مصرع مدير بنك في حادث بالمنوفية
أسعار الذهب اليوم الثلاثاء.. ومفاجأة في عيار 21
رياضة

الخطيب: فروع الأهلي ملك للنادي وتم دفع جميع الرسوم

باسنتي ناجي

كشف محمود الخطيب،رئيس النادي الأهلي مفاجأة بشأن فروع القلعة الحمراء.

ديون القلعة الحمراء:

وقال محمود الخطيب عبر تصريحات إذاعية:"فروع الأهلي ملك للنادي وتم دفع جميع الرسوم ولا توجد أي ديون بشأن هذا الأمر".

محمود الخطيب يوجه رسائل مؤثرة قبل انتخابات الأهلي:

وكان قد وجه محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، عدة رسائل مؤثرة للاعبي النادي وأعضاء الجمعية العمومية، قبيل الانتخابات المزمع إجراؤها يوم 31 أكتوبر الجاري.

وفي حوار له مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "الصورة" على قناة النهار، شدد الخطيب على أهمية دور الجمعية العمومية قائلاً: “رسالتنا للجمعية العمومية: صوتكم مسؤولية كبيرة في دعم النادي وكتابة مستقبله.”

كما وجه رسالة للاعبين أكد فيها أن اللعب في النادي الأهلي نعمة يجب الحفاظ عليها، ولأعضاء مجلس الإدارة الجديد قال: “ثقة الأعضاء أصبحت مسؤولية كبيرة جدًا علينا.”

وتطرق الخطيب إلى أبرز لحظات مسيرته الكروية، مشيرًا إلى أن آخر هدف أحرزه في حياته الرياضية هو الأقرب إلى قلبه، وأنه بعد اعتزاله منح قميص رقم (10) للاعبين علاء ميهوب ووليد صلاح الدين. 

وأضاف أنه لا يتابع مباريات الأهلي إلا بعد انتهائها.

وفيما يتعلق بوسائل التواصل الاجتماعي، أوضح الخطيب: “ليس لدي فيسبوك، ولا أعرف شيئًا عن وسائل التواصل الاجتماعي.”

كما وجه رسالة مؤثرة لعائلته قائلاً: “أسرتي تتألم بسبب ما يُكتب عني على وسائل التواصل الاجتماعي. سامحوني، أعلم أنكم تتألمون، وأعدكم أن أهتم بصحتي.”

تأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه جماهير الأهلي حالة من الترقب الكبير قبيل الانتخابات المرتقبة، في ظل التأكيد المستمر من الخطيب على التزامه بخدمة النادي والحفاظ على إرثه الرياضي والإداري.

علي جمعة

علي جمعة: وسَّع لنا سيدنا النبي أمرَ الحياة لأن الإسلام لكل زمانٍ ومكان وأمرنا بعدم الاختلاف

علي جمعة

علي جمعة: المتطرف يوظف الدين لمصلحته.. ونموذج النبي ﷺ لا يعرف المكر ولا الخداع

الوشم

هل الميكرو بليدين حرام؟.. أمين الإفتاء: جائزة ولا تُشبه الوشم المحرم

وجبات المدرسة للأطفال بتكلفة بسيطة

هل تشتري سيارة الآن؟ خبير ينصح بالانتظار لنهاية العام في هذه الحالة

المستهلك توقف عن الشراء.. خبير يوضح سبب تباطؤ مبيعات سوق السيارات

سبب عدم انخفاض أسعار السيارات المستعملة رغم تراجع الزيرو.. خبير يكشف

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: هل تُعيد مصر رسم خريطة الشرق الأوسط من بوابة إعمار غزة ؟

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الشباب العربي والحرب المفقودة.. الصحة النفسية على صفيح ساخن

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المتحف المصري الكبير: حين تتحدث الحضارة بلغة العصر

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: فقه المشاعر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: هتخلفي يعنى هتخلفي!!

