بالأسماء.. قائمة الخطيب بعد فوزها في انتخابات الأهلي

أعلن المستشار زكي شلقامي، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية ورئيس اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات النادي الأهلي، نتائج فرز الأصوات في الانتخابات التي أُجريت اليوم الجمعة بمقر النادي بالجزيرة.

وأسفرت النتائج عن فوز محمود الخطيب برئاسة مجلس إدارة النادي الأهلي للمرة الثالثة على التوالي، وجاء الفوز بالتزكية للمرة الأولى في تاريخه مع القلعة الحمراء، بعد عدم تقدم أي منافسين على المنصب.

ياسين منصور نائبًا للرئيس وخالد مرتجي أمينًا للصندوق

كما فاز ياسين منصور بمنصب نائب رئيس مجلس الإدارة بالتزكية، فيما حافظ خالد مرتجي على مقعد أمين الصندوق دون منافسة.

تشكيل مجلس إدارة الأهلي الجديد

وضم تشكيل مجلس الإدارة فوق السن كلًا من:

• طارق قنديل

• محمد الدماطي

• محمد الغزاوي

• محمد الجارحي

وجميعهم من العناصر المستمرة من المجلس السابق، إلى جانب وجوه جديدة هي:

• سيد عبد الحفيظ

• أحمد حسام عوض

• حازم هلال

وفي فئة تحت السن، فاز كل من:

• إبراهيم العامري

• رويدا هشام

ولم يوفق المرشح حسن طنطاوي من خارج القائمة في الفوز بعضوية المجلس.

حضور الجمعية العمومية والنصاب القانوني

وأوضح المستشار زكي شلقامي أن عدد الحاضرين من أعضاء الجمعية العمومية بلغ 11,768 عضوًا، متجاوزًا النصاب القانوني المطلوب والمحدد بـ 5,000 عضو.

إلا أن اجتماع الجمعية العمومية العادية لم يكتمل نصابه، حيث حضر فقط 320 عضوًا من أصل عدد المصوتين، بينما تشترط اللائحة حضور 50% من إجمالي المشاركين

تفويض المجلس الجديد وموقف الميزانية

وبناءً على ذلك، تم تفويض مجلس الإدارة الجديد في باقي بنود جدول الأعمال، باستثناء بندي الميزانية والحساب الختامي، اللذين سيتم رفعهما إلى الجهة الإدارية ثم إلى الجهاز المركزي للمحاسبات لمراجعتهما

انتهاء عملية التصويت

واختتمت اللجنة المشرفة أعمالها بإعلان غلق باب التصويت في السابعة مساءً، بعد أن بدأ في التاسعة صباحًا واستمر طوال اليوم مع توقف مؤقت لأداء صلاة الجمعة، لتُعلن بعدها النتائج النهائية بفوز قائمة الخطيب بالتزكية