أحمد السعدني: شاركت سارة جوهر حلمها لأنها مخرجة عاشقة للسينما.. فيديو
طه دسوقي: «السادة الأفاضل» تجربة مليئة بالحب والتعاون بين نجوم كبار
أسعار الذهب اليوم السبت 1-11-2025 في مصر
خالد الغندور: الزمالك يحتاج مدرب كبير مش لسه هنجرب
ملك المغرب يدعو الرئيس الجزائري إلى حوار أخوي لتجاوز خلافات البلدين
نتائج انتخابات الأهلي.. محمد الجارحي يحصد أعلى الأصوات
فوز قائمة الخطيب في انتخابات النادي الأهلي.. نتائج التصويت لكل مرشح
عمرو أديب: المتحف المصري الكبير محطة فلوس ليك ولمن بعدك
أحمد عبد الرؤف يقود الزمالك أمام طلائع الجيش والسوبر
بالأسماء.. التشكيل الكامل لمجلس إدارة النادي الأهلي الجديد
البرازيل.. مظاهرات في ريو دي جانيرو بعد مداهمات الشرطة للأحياء الفقيرة
يناقش الغش في الثانوية العامة.. خالد دياب يكشف تفاصيل فيلم برشامة
فوز قائمة الخطيب في انتخابات النادي الأهلي.. نتائج التصويت لكل مرشح

الخطيب
الخطيب
رباب الهواري

أسفرت نتائج انتخابات مجلس إدارة النادي الأهلي عن فوز قائمة الكابتن محمود الخطيب بالكامل بمقاعد المجلس، بعد اكتساح جميع مرشحيها لمختلف المناصب في تصويت الجمعية العمومية، لتستمر إدارة الخطيب في قيادة القلعة الحمراء لفترة جديدة مليئة بالطموحات والتحديات.

الخطيب رئيسًا للأهلي لولاية جديدة

حصد الكابتن محمود الخطيب مقعد رئاسة النادي الأهلي بعد حصوله على 10363 صوتًا، ليواصل مسيرته في قيادة النادي للولاية الثالثة على التوالي. وأكدت النتائج النهائية على ثقة أعضاء الجمعية العمومية في قدرته على استكمال مشروعات التطوير داخل النادي.

ياسين منصور نائبًا للرئيس ومرتجي أمينًا للصندوق

جاء رجل الأعمال ياسين منصور في منصب نائب الرئيس بعد حصوله على 10913 صوتًا، بينما فاز خالد مرتجي بمنصب أمين الصندوق بـ 10692 صوتًا، في تأكيد جديد على قوة وتماسك قائمة الخطيب.

نتائج مقاعد العضوية فوق السن
 

شهدت المنافسة على عضوية المجلس فوق السن فوز كل من:

  • سيد عبد الحفيظ بـ10260 صوتًا
  • طارق قنديل بـ10079 صوتًا
  • محمد الجارحي بـ10110 صوتًا
  • محمد الدماطي بـ10083 صوتًا
  • أحمد حسام عوض بـ10011 صوتًا
  • حازم هلال بـ9949 صوتًا
  • محمد الغزاوي بـ9794 صوتًا

فوز إبراهيم العامري ورويدا هشام بعضوية تحت السن

في فئة العضوية تحت السن، فاز كل من إبراهيم العامري بـ10216 صوتًا ورويدا هشام بـ10170 صوتًا، ليكتمل تشكيل مجلس الإدارة الجديد.

ثقة الجمعية العمومية واستمرار النجاحات

جاء فوز القائمة بالكامل تأكيدًا على ثقة الجمعية العمومية في إدارة الخطيب، التي حققت استقرارًا إداريًا ونجاحات رياضية متتالية في مختلف الألعاب. ومن المنتظر أن يعقد المجلس الجديد أولى جلساته قريبًا لتوزيع المهام ومناقشة الملفات العاجلة استعدادًا للموسم الرياضي الجديد


 

